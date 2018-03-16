Золото и самолет: YakutiaMedia установило рекорд дневной посещаемости холдинга PrimaMedia

Золото на ВПП. Фото: YakutiaMedia

Дождь из слитков в Якутии привлек на сайт за сутки 391 тысячу уникальных посетителей и проверил технологичность работы всего медиахолдинга

16 марта, PrimaMedia. История с выпавшими из самолета в Якутии золотыми слитками привлекла на сайт ИА YakutiaMedia (yakutiamedia.ru) рекордное для медиахолдинга число уникальных посетителей в сутки для одного агентства — 391 тысяча. Предыдущий рекорд — история с кошкой Матроской на сайте ИА PrimaMedia (primamedia.ru) продержался продержался чуть более трех лет. О хронике событий, а также организационных и технологических решениях, которые позволили достичь таких результатов — в нашем материале.

По словам корреспондента ИА YakutiaMedia Туяры Стручковой, был обычный рабочий день. Из необычного было лишь происшествие в аэропорту "Якутск", где, по официальной информации, у взлетевшего грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало створку грузового люка. Такие новости традиционно собирают больше просмотров, потому информация как можно быстрее попала на ленту.

"И буквально через несколько минут мне присылают фотографии рассыпанного во взлетно-посадочной полосе золота. Это походило на шутку, потому перезвонила своему источнику, который подтвердил достоверность фото, сказал, что он видел слитки своими глазами, и что они выпали из самолета", — рассказывает Туяра Стручкова.

В редакции понимали, что два происшествия с грузовыми самолетами под Якутском – это за гранью, и, скорее всего, это один и тот же случай, просто ситуация щекотливая, потому про ценный груз официальные лица намеренно умолчали. Потому после одобрения юриста разместили версию "Самолет, вернувшийся в Якутск из-за поломки, рассыпал золото, платину и алмазы". И буквально через 10 минут телефон редакции раскалился от звонков.



Слиток белого золота. Фото: YakutiaMedia

"Самыми первыми позвонили Би-Би-СИ и НТВ, а потом просто прорвало. Просили фотографии, видео, подробности, найти очевидцев, а также выйти в прямой эфир из Магана (аэропорт недалеко от Якутска, где посадили АН-12 — Прим. ред). Телефон разрывался до полуночи. Было приятно, что нас читают, что нас цитируют. Но параллельно все это время нам надо было продолжать следить за темой", — отметила главный редактор ИА YakutiaMedia Алена Подковырова.



У АН-12 сорвало люк. Фото: фото прислали в редакционную группу Whatsapp

Стоит отметить, что историю с разбросанным по ВПП золотом многие сразу не приняли всерьез, даже люди, привлеченные для возвращения груза. Они делали селфи со слитками на той самой взлетной полосе в аэропорту и выставляли фото в соцсети с кучей смайликов. А после того, как о "золотом дожде" над Якутском заговорили не только местные СМИ, но и федеральные, к территории аэропорта Маган ринулись полицейские и спецструктуры, а также обычные жители, всех охватила "золотая лихорадка". А те, кто не искал драгметаллы, создавал мемы и распространял их в Интернете.



Поиски золотых слитков. Фото: YakutiaMedia

Тема была интересна, потому редакция продолжала сообщать своим читателям о том, как ведутся поиски, что грозит тем, кто решит присвоить себе слиток, кому принадлежит воздушное судно и почему 9 тонн слитков перевозили не в сейфе и без должной охраны.

"Вчерашний день стал проверкой всех сторон нашей работы. Это умение редакции получать эксклюзивную информацию, оперативность и точность системы "логистики" — доставки до читателей наших публикаций, юридическое сопровождение получения информации и открытость для мировых и российских СМИ", — говорит директор по развитию холдинга PrimaMedia Александр Савицкий.

Дождь из слитков испытал на прочность редакцию и привлек на сайт за сутки 391 тысячу уникальных посетителей YakutiaMedia. И это суточный рекорд среди всех подразделений медиахолдинга за всю его историю. Как уточнил аналитик трафика холдинга PrimaMedia Иван Белозеров, предыдущий рекорд был за приморской редакцией – прочитать про кошку Матроску, залезшей в магазин морепродуктов в аэропорту Владивостока в декабре 2014 года, на сайт тогда зашли почитать более 362 тысяч уникальных посетителей за сутки. Из региональных подразделений до вчерашнего дня наибольший показатель был у Хабаровска — 179 тысяч.

Директор по развитию холдинга PrimaMedia Александр Савицкий обратил внимание на еще одну сторону работы, которая не сразу видна посетителям. "Почти 400 тысяч уникальных посетителей в сутки сайта YakutiaMedia – это весьма серьезная проверка на прочность сайта, его архитектуры, системы хостинга. И сайт ее выдержал. Он был доступен для всех пользователей в течение всех "пиков", хотя все знают примеры, когда региональные сайты "ложатся" даже при гораздо меньших нагрузках. И здесь сказываются преимущества, которые дает региональному сайту работа в структуре холдинга. Когда есть команда программистов, которые ежедневно оптимизируют сайт, внедряют все доступные форматы "мгновенных" показов новостей и вообще в целом следят за всеми новациями в интернете. Одному региональному сайту такие расходы сложно потянуть. Ведь ребятам постоянно нужно повышать свою квалификацию. Мы отправляем их на учебы, на ведущие мероприятия в сфере технологий, такие как RIW и другие", — подытожил Александр Савицкий.

"Технологии, которые использует медиахолдинг PrimaMedia, позволяют за несколько секунд рассказать о значимой региональной новости аудитории всего холдинга, — подчеркивает медиадиректор холдинга PrimaMedia Александр Вяткин. — Серьезные темы каждого региона поддерживаются всей сетью холдинга PrimaMedia, что позволяет многократно увеличить охват читателей. Важное сообщение увидят не только жители субъекта, но и всего Дальнего Востока, Сибири, Краснодарского края и даже Крыма. Таким образом, о наших новостях узнают федеральные и иностранные СМИ.

Вирусному распространению новостей способствуют десятки тысяч активных подписчиков в социальных сетях и мессенджерах медиахолдинга.

Команда специалистов помогает развитию каждого региона медиахолдинга PrimaMedia. Мы ежедневно проводим анализ нашей аудитории, сверяем интересы читателей с работой региональных редакций. Это позволяет увеличивать не только количество посетителей сайтов и подписчиков в социальных медиа, но и расширять глубину просмотра и время проведенное на сайте. Цифры показывают, что каждый второй пришедший на сайт "случайно" из поиска или социальных сетей становится нашим постоянным читателем".

Справка: PrimaMedia – крупный межрегиональный медиахолдинг, подразделения которого работают в 10 субъектах Российской Федерации. Свою историю холдинг начинает с информационного агентства PrimaMedia. Созданное в 2005 году агентство стало лидером на информационном рынке Приморского края уже через два года. С 2011 года и по настоящее время PrimaMedia расширяет географию своего присутствия по всей России.

2011 — EAOmedia.ru (Биробиджан)

2011 — AmurMedia.ru (Хабаровск)

2012 — SakhalinMedia.ru (Южно-Сахалинск)

2012 — IrkutskMedia.ru (Иркутск)

2013 — MagadanMedia.ru (Магадан)

2014 — YakutiaMedia.ru (Якутск)

2015 — Ussurmedia.ru (Уссурийск)

2016 — KrasnodarMedia.su (Краснодар)

2016 — KrasnoyarskMedia.ru (Красноярск)

2017 — SevastopolMedia.ru (Севастополь)