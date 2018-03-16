Мэрия Владивостока ищет желающих построить парковки в центре города (ФОТО)

Места будущих строек. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Три участка на Верхнепортовой, Октябрьской и Фокина готовы отдать концессионерам

16 марта, PrimaMedia. Администрация Владивостока предложила предпринимателям три земельных участка в центре Владивостока под строительство многоуровневых парковок. Несколько эскизных проектов будущих сооружений уже имеются в наличии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Адреса участков, предназначенных для застройки, — Октябрьская, 20, Верхнепортовая, 6 (район ж/д вокзала) и Адмирала Фокина, 23. Создание объектов предполагается в рамках заключения концессионных соглашений. Решение закреплено соответствующим постановлением администрации города от 31 января 2018 года. Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, по условиям концессии создание объектов осуществляется за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать объект в соответствии с действующим законодательством.

Эскизный проект будущей парковки в районе улицы Фокина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Место будущей стройки на улице Фокина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Место будущей стройки на улице Фокина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 3

Предложения инвесторов ждут вместе с эскизными проектами в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока на улице Западной, 15. Кстати, несколькими эскизами мэрия уже располагает. На них видно, что кроме непосредственно парковок на участках будут располагаться еще и многоэтажные здания.