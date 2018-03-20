Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

Владельцы электрокаров недовольны отсуствием зарядной инфраструктуры. Фото: Максим Шинкаренко

Регион признан лидером по числу электрокаров в стране при том, что он же и аутсайдер по АЗС для них

20 марта, PrimaMedia. Приморский край стал абсолютным лидером по количеству "электричек" в стране. Всего в России насчитали 1,8 тысячи электромобилей, четверть из них купили приморцы. По данным Автостата, на учете в регионе стоит 415 авто, сообщает ИА PrimaMedia.

На втором месте по популярности автомобилей Москва и Подмосковье — там зарегистрировано 404 электрокара. На третьем и четвертом Хабаровский и Краснодарский край, где числится 163 и 125 экологичных машин. При этом в Приморском крае практически полностью отсутствует инфраструктура для них, в отличие от других регионов. Например, в Самарской области для 50 электрокаров работает пять заправочных станций, а в Ханты-Мансийском АО, где зарегистрировано два автомобиля, есть две станции для их заправки.

Карта зарядных станций для электромобилей в РФ

Что не так с инфраструктурой для "электричек" во Владивостоке?

Два года назад вступило в силу постановление правительства России о том, что в России все заправочные станции должны быть оборудованы зарядными комплексами для электромобилей. Во Владивостоке это требование до сих пор не исполнено.

6 сентября 2017 в кампусе ДВФУ открыли зарядную станцию для автомобилей в рамках ВЭФ. Сейчас она замотана пищевой пленкой и не используется. Автомобилисты не могут туда попасть без пропуска, поскольку территория университета является режимной.

Закрытая заправочная станция в кампусе ДВФУ. Фото: Андрей Рычков Закрытая заправочная станция в кампусе ДВФУ. Фото: Андрей Рычков Закрытая заправочная станция в кампусе ДВФУ. Фото: Андрей Рычков Закрытая заправочная станция в кампусе ДВФУ. Фото: Андрей Рычков Закрытая заправочная станция в кампусе ДВФУ. Фото: Андрей Рычков 1 / 5

Станцию закрыли для автомобилистов почти сразу после того, как торжественно зарядили первую машину в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака. Как сообщили в пресс-службах Приморского края и ДВФУ, это произошло, потому что заправки законсервированы и пока не принадлежат никому. ПАО "Россети", установившие их, сняли станцию с баланса, после этого ответственность за нее никто не взял.

Сейчас водители "батереек" заряжаются от домашних розеток, протягивая удлинители в окно, но емкости батареи не хватает на длительные расстояния. Часто из-за невозможности зарядки в пути они просят помощи в придорожных кафе. Предприниматели, по словам водителей, относятся к ним с пониманием и позволяют зарядиться бесплатно или за символические 20–50 рублей.

В конце ноября правительство РФ позволило оборудовать зарядки для электрокаров в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта, чтобы "устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей". Две организации из Владивостока решили помочь "электроводам" и сделали зарядки возле офисов. Несколько месяцев назад появились станции возле МФЦ на Борисенко и рядом с лабораторией виртуальной реальности на Светланской. Но этого, по мнению водителей электрокаров, все равно не хватает для 400 автомобилей.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они провели акцию "Где розетки?", во время которой составили из машин изображение вилки с проводом и знака вопроса. В тот же день водители собрали подписи под петицией с требованием об установке станций экспресс-зарядки.

Что думают автомобилисты?

– Отсутствие зарядок тормозит развитие электротранспорта. Когда люди думают, покупать ли экологичную машину, стоит главный вопрос – смогу ли я заряжаться? Гараж, частный дом, нижний этаж еще позволяют протягивать удлинитель к машине от розетки, но если этого нет, получается, что никак. Зарядные станции есть по всей России. Даже в Сургуте, там почти нет электромобилей, в Самаре. Все станции бесплатные, везде работают, электроводы пользуются ими бесплатно. Я не понимаю, как так получилось, что Владивосток эта волна борьбы за экологию обошла, – рассказал Игорь Неволин, водитель Nissan Leaf.

Игорь Неволин – тот самый счастливчик, которого пригласили показательно протестировать станцию перед журналистами во время ВЭФ. Его автомобиль у такой установки зарядился за 15 минут, тогда как в своем гараже от обычной розетки ему приходится заряжаться всю ночь. После успешного старта станции ему подарили карточку для активации, которой вскоре удалось воспользоваться еще одному автомобилисту.

– Я не один из немногих, я единственный, кто смог зарядиться на этой станции, кроме Игоря Неволина. С помощью карточки я смог ее запустить. На территорию кампуса без пропуска никого не пускают, а мне удалось проехать, так как в тот день было заселение студентов, и я заселял своего сына. На территорию заехали легально, а вот до станции я проехал уже нелегально: имел право только до корпуса гостиницы. Мне просто повезло, что меня не остановили по дороге, и я успел подключиться к зарядной станции. Быстрая зарядка – это, конечно, мощь. За 20 минут она зарядила на 80%. От обычной розетки у меня это занимает пять часов. А дальше местная охрана, наконец, проснулась, и меня в буквальном смысле выгнали на гостевую автостоянку. Очень жаль, что такая техника простаивает без дела, тем более, по нашим сведениям, изначально зарядные станции должны были поставить в общедоступном месте на другой стороне от дороги, возле подстанции, и даже подготовили место под них. Но по соображениям безопасности (чтобы с министром энергетики во время открытия ничего плохого не случилось) в последний момент установили на закрытой территории. А после меня их вообще закатали в пищевую пленку, – рассказал водитель "электрички" из Уссурийска Александр.

По его словам, он был готов к отсутствию зарядной инфраструктуры, когда приобретал электрокар, и сейчас может свободно без нее использовать машину. "Но когда понял, как удобна быстрая зарядка, стало немного обидно", – отмечает мужчина.

– Почему в Тюмени на 10 электромобилей уже пять зарядных станций, а у нас ни одной? Летом ради эксперимента я совершал поездки на дальние расстояния. Владивосток – 98 км: возил дочь на турниры по бальным танцам и заряжался бесплатно на ближайшей автостоянке. Шамора – 100 км: пока отдыхали, заряжал бесплатно от кафе "У Алика", пообедав всей семьей у них. База отдыха Сидими в Безверхово – 148 км – заряжал с разрешения администрации бесплатно, до низководного моста на Де-Фриз и обратно без подзарядки продержался 168 км,– перечисляет личные рекорды Александр.

Как отметил еще один владелец Nissan Leaf, Максим Шинкаренко, он несколько раз попадал в ситуацию, когда у автомобиля полностью разряжалась высоковольтная батарея. Но, по его словам, это говорит скорее о том, что нужно "лучше думать головой". В этих случаях он звонил друзьям, которые эвакуировали авто до розетки.

Почему все покупают электрокары, если нет зарядных станций?



Электромобиль Nissan Leaf во Владивостоке. Фото: Евгений Рубцов

Согласно данным аналитического агентства Автостат, в России на 1 января 2018 года насчитывается 1771 электромобиль. При этом все они представлены всего лишь семью моделями. Из общего количества наибольшая их доля (62,3%) приходится на Nissan Leaf, парк которого составляет 1103 экземпляра. Именно такие автомобили чаще всего покупают жители Владивостока.

По словам автомобилистов, зарядка такого автомобиля обходится в 600-700 рублей в месяц, одна ночь от розетки – примерно в 20 рублей. По их мнению, почти бесплатная эксплуатация электрокаров и сделала их такими популярными в Приморье. "Даже если у меня сегодня нет денег совсем, я все равно не буду ходить пешком, потому что мне не надо покупать бензин. К тому же я не завишу от колебаний цен на него", – отмечает один из владельцев Nissan Leaf.

Среди преимуществ своего автомобиля "электроводы" из Владивостока выделяют четыре главных: возможность запустить двигатель в любой мороз без разогрева, простота и дешевизна в обслуживании, бесшумность, а также легкость в разгоне и в движении.

– Почему я купил электромобиль? Когда 25 лет назад ещё школьником впервые попал на завод, на экскурсию, и увидел электротележки на 2 тонны грузоподъемности, которые весь день без продыху перевозили грузы по территории, а ночью отдыхали на зарядке, я не понимал, почему так нельзя в повседневной жизни? И с тех пор ждал, когда же он появится – электромобиль. 3 года назад узнав, что есть такой электромобиль "Ниссан Лиф", не раздумывая и не сомневаясь, собрал нужную сумму и приобрел его. И надо сказать, что все мои ожидания "лиф" превзошел,– рассказал владелец автомобиля Nissan Leaf Александр из Уссурийска.

Напомним, что, как сообщала ранее пресс-служба администрации Приморского края, Резидент ТОР "Надеждинская" планирует в 2018 году приступить к строительству завода по производству электромобилей в крае, а в 2019 – выпустить первый экологичный автомобиль. В конце сентября стало известно, что в правительстве намерены разработать целый комплекс мер, который поможет резко увеличить парк автомобилей с электрическими двигателями в России, общее количество которых в России стремительно увеличивается.