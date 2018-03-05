Политика. 14:25

Приморские блогерши призывают идти на выборы

Посты с агитацией за участие в голосовании 18 марта собирают сотни лайков (ФОТО)

16 марта, PrimaMedia. Всероссийский флешмоб в поддержку выборов докатился до Приморского края. Популярные Instagram-блогерши региона, имеющие по несколько десятков тысяч подписчиков, не упускают возможности и выкладывают посты с призывами принять участие в выборах президента РФ, рассказывая о важности голосования и призывая всех жителей региона прийти на избирательные участки.

Представители блогосферы делятся с подписчиками мнением, как их участие в выборах может изменить страну, важности каждого голоса и способах легко исполнить свой гражданских долг, находясь в любой точке нашей страны. В ответ получают широкий отклик — публикации, снабженные красивыми фотографиями, собирают сотни лайков. Только некоторые девушки предпочитают по такими постами комментарии закрывать. Впрочем, там, где комментирование разрешено, большинство пользователей высказываются одобрительно, отмечая, что так же планируют 18 марта прийти на избирательные участки.

Публикация от @gamazeppa

Публикация от Nastya Votyakova (@votyakovanastya)

Акция набирает популярность в социальных сетях Приморского края — ежедневно к ней присоединяется все большее количество пользователей. Каждый рассказывает личные истории о важности участия в голосовании.

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