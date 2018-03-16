В бывших зданиях ДВФУ на Фуникулере разместят концертный зал и жилые площади Приморской Мариинки. Фото: ИА PrimaMedia

Комплекс зданий ДВГТУ на главной сопке Владивостока отдали Мариинке

Росимущество официально закрепило недвижимость за Государственным театром

16 марта, PrimaMedia. Росимущество закрепило за Государственным академическим Мариинским театром здания, расположенные во Владивостоке. Объекты, расположенные по адресам ул. Аксаковская, д. 3а, 3в, теперь официально относятся к ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр" на праве оперативного управления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Территориальное управление Росимущества Приморского края.

"В зданиях планируется разместить театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра с концертным залом и жилыми помещениями", — говорится в сообщении ведомства.

Процедура закрепления объектов за Приморской Мариинкой проведена по поручениям правительства и Минэкономразвития России.

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Ранее здания, расположенные во Владивостоке на Алеутской, 12, и Аксаковской 12 и 12 а, были переданы из федеральной собственности в собственность Приморского края. Здесь, как и планировалось еще в 2016 году, планируется разместить филиалы Эрмитажа, государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Центра культуры народов Востока.

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