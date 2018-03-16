Раненой тигрице в Алексеевке сделали вторую операцию

Тигрица на операции. Фото: Предоставлено пресс-службой Амурского филиала WWF России

Если зверь оправится, его перевезут в Москву для восстановления раздробленного сустава лапы

16 марта, PrimaMedia. Раненую тигрицу, найденную в Хабаровском крае, накануне вторично прооперировали в МРОО "Центр Тигр" села Алексеевка. Обе операции прошли успешно, но состояние редкой кошки по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.

Второе хирургическое вмешательство было заранее запланировано для пресечения дальнейших осложнений. Специалисты осмотрели шов от предыдущей операции, который, с их слов, заживает хорошо.

"Сегодня тигрице обработали раневой канал и шов от предыдущей операции, — комментирует директор МРОО "Центр Тигр" Виктор Кузьменко. – Хищнице также сделали ультразвуковое обследование и ЭКГ, которые патологий не показали. Состояние тигрицы – стабильно тяжелое".

Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. Если зверь пойдет на поправку после операций, его отправят в Москву – столичным специалистам предстоит восстановить раздробленный сустав лапы животного. Пока же судьба раненой тигрицы в руках приморских врачей.

Раненой тигрице сделали вторую операцию в центре "Тигр". Фото: Пресс-служба WWF России Раненой тигрице сделали вторую операцию в центре "Тигр". Фото: Пресс-служба WWF России 1 / 2

"Радует, что тигрица не сдаётся. Несмотря на то, что она не будет выпущена в дикую природу, тигрица достойна того, чтобы жить, пусть даже в неволе. При этом мы должны сделать всё, чтобы, если случится чудо, и она выкарабкается, она смогла свободно перемещаться по вольеру без посторонней помощи. В условиях воли при осуществлении охоты для тигра очень важны задние конечности, именно благодаря им тигр развивает фантастическую скорость для своего веса. К сожалению, в нашем случае даже самые современные материалы не смогут обеспечить лапе былую подвижность. Как только тигрице станет лучше, мы обеспечим её отправку в Москву и проведение всех необходимых операций. Держим за тигрицу кулаки и надеемся, что она ещё примет участие в размножении и пополнит популяцию генетически чистых амурских тигров в неволе", — комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Сейчас пациентка находится в карантинном блоке под пристальным наблюдением специалистов. Ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.

Напомним, 6 марта 2018 года раненую тигрицу нашли на лесовозной дороге в заказнике "Матайский" в Хабаровском крае. Зверя оперативно перевезли в центр реабилитации в Приморье, прооперировали, чтобы установить характер повреждений. В операции по спасению редкого хищника были задействованы специалисты Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, Департамента охотничьего надзора Приморского края, Центра "Амурский тигр", МРОО "Центр "Тигр", WWF России, а также врачи государственной Владивостокской ветеринарной службы и Центра диагностики болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Все расходы по лечению и содержанию тигрицы Центр "Амурский тигр" взял на себя.