"Солид Банк" запустил вклад "Токио" со ставкой 7,5% годовых. Фото: пресс-служба банка

«Солид Банк» запустил вклад "Токио" со ставкой 7,5% годовых

Минимальная сумма первоначального взноса – 100 тысяч рублей

16 марта, PrimaMedia. Банковские вклады по прежнему остаются наиболее понятным и надежным инструментом сохранить и приумножить свои сбережения. 15 марта в АО "Солид Банк" возможно открыть вклад с повышенной ставкой, возможностью пополнения и звучным названием "Токио", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Ставка по данному вкладу составляет 7,5% годовых. Вклад открывается на 153 дня. Минимальная сумма первоначального взноса – 100 тысяч рублей. Пополнение возможно в течение первых 90 дней с даты открытия вклада до суммы, не превышающей 1,4 млн рублей.

Оформить данный вклад можно в любом офисе банка, а также можно оставить заявку на обратный звонок и записаться на оформление вклада без очереди.

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