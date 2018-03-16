ВТБ выдал 3 млрд льготных кредитов на Дальнем Востоке

Деньги. Фото: Пресс-служба группы ВТБ в ДФО

Доступные «длинные» ресурсы востребованы предприятиями, которые имеют планы модернизации и развития

16 марта, PrimaMedia. В 2017 году банк ВТБ в рамках различных программ господдержки выдал дальневосточным предприятиям кредитов на сумму порядка 3 млрд рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Так, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП, банк ВТБ профинансировал строительство на Камчатке рыбоперерабатывающих заводов и комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов, предоставил средства хабаровской строительной компании. По программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, предоставлено финансирование маслоэкстракционному заводу "Амурский" в ТОР "Белогорск".

"Работа по программам господдержки показала, что доступные "длинные" ресурсы востребованы предприятиями, которые имеют планы модернизации и развития. Поэтому уверен, что в регионе будет активно востребована новая "Программа 1706", реализуемая совместно с Минэкономразвития РФ, – ВТБ присоединился к ней в начале текущего года", — отметил управляющий директор Департамента корпоративной сети — вице-президент банка ВТБ Евгений Орлов.

На Дальнем Востоке, кроме отраслей общего перечня, участниками "Программы 1706" могут стать предприятия оптовой и розничной торговли. Программа предусматривает льготную ставку кредитования не более 6,5% годовых, средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

Для справки:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (13 009,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9 144,7 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru