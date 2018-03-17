Выставка "Дальагро. Продовольствие" прошла в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина

Ведущие производители края привезли на международное мероприятие свои топовые товары и уникальные новинки

17 марта, PrimaMedia. Международная выставка "Дальагро. Продовольствие" открылась в Приморье в четверг, 15 марта, в кампусе ДВФУ на острове Русский. На протяжении трех дней более 100 компаний из России и стран АТР представляют здесь свою продукцию. В торжественной церемонии открытия выставки принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию от администрации Приморского края.

Свою продукцию на "Дальагро" презентуют ведущие компании российского и международного агробизнеса – из России, включая Приморский край, Китая, Вьетнама и Республики Корея.

Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина 1 / 7

Открывая выставку, Андрей Тарасенко отметил, что сейчас в Приморье работает программа поддержки фермеров.

"В этом году на поддержку сельхозпроизводителей запланировано около трех миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. На посевную мы уже направили первый транш – 90 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на закупку семян, топлива. Будем подписывать соглашение с “Ростсельмашем” по сборке комбайнов в Приморье", – заявил глава региона.

Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина 1 / 5

Врио губернатора добавил, что важно не только обеспечить местный рынок качественной сельхозпродукцией, но и выйти на экспорт.

"Наша продукция интересна для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы перепрофилируем порты для агрохолдингов. Такая необходимость есть, нам надо уходить от перевалки угля и научиться экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. Например, японцы готовы покупать наше мясо, мед, масло, чеснок, гречиху, так как знают, что приморская продукция натуральная, качественная и полезная. Готовы экспорт наращивать и свой рынок насыщать – в своем послании президент такую задачу поставил", – обозначил врио губернатора.

Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина 1 / 4

После торжественной церемонии Андрею Тарасенко провели экскурсию по выставочным павильонам. Врио губернатора пообщался с ведущими товаропроизводителями Приморья. Среди них – компании "Провиант", "Милоградовское", "Суражевский продукт", "Владхлеб", "Приморский кондитер", "Владмила".

— Компания "Владхлеб" уже не первый год является участником выставки Дальагро. Каждый раз мы привозим, что-то новое и уникальное из нашей продукции. Например, в этом году мы презентуем на выставке новинку в линейке хлебов, это "Угольный" хлеб — натуральный хлеб на живой закваске при приготовлении которого добавляется пыль активированного угля. Абсорбирующие полезные свойства этого ингредиента известны всем, все они воплощены в нашем новом хлебе, — отметил директор по маркетингу АО "Владхлеб" Александр Беляев.

Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина 1 / 4

19-я международная выставка "Дальагро. Продовольствие" длилась три дня и сегодня завершает свою работу. Здесь в широком ассортименте были представлены продукты питания, упаковка, оборудование для переработки зерна и выращиванию сельскохозяйственных культур.

Для специалистов перерабатывающей отрасли прошли круглые столы, семинары и презентации. На площадке "Центр Закупок" активно заключались договоры с ритейлерами из Китая о поставке продукции на их рынок.

В рамках мероприятия прошел IV Приморский аграрно-продовольственный форум, участниками которого стали представители администрации Приморского края и администрации города Владивостока, ДВФУ, надзорных органов, Торгово-промышленной палаты, а также компаний, работающих в агропромышленной отрасли.

На пленарном заседании, состоявшемся в зале "Морском" 16 марта, обсуждались такие актуальные вопросы, как ""Продовольственная безопасность региона, роль бизнеса в обеспечении продовольственной безопасности", "Агропромышленный комплекс для бюджетной и социальной сферы: поставки продовольствия для государственных и муниципальных нужд", "Контроль качества, борьба с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификацией" и др.

В ходе обсуждения прозвучало немало предложений от представителей бизнеса. Так, маркетинг-директор группы компаний BELUGA GROUP (ранее — группа компаний "Синергия") Татьяна Козак, говоря о проблемах приморского рынка молочного потребления (в крупнейшую российскую группу компаний входит и молочный завод "Уссурийский"), предложила внести в резолюцию форума предложение к власти объединить усилия разрозненных производителей молочной продукции, собрать за одним круглым столом представителей отрасли, крупного ритейла и органов власти для того, чтобы всем вместе выработать какие-то реальные решения по существующей проблеме.



Маркетинг-директор ГК BELUGA GROUP Татьяна Козак. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

"Мы как производители сами отслеживаем сертифицированную молочную продукцию, ввозящуюся в Приморье, передаем образцы в лабораторию на анализы. Действительно, фальсифицированная продукция в крае есть, и не только по микробиологии, но и по растительным и животным жирам. Именно это очень сильно влияет на демпинг цены, не оставляет надежд местным производителям на честную конкуренцию продукции из молока. И это отдельная глубокая тема для обсуждения", — сказала Татьяна Козак.