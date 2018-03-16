Спорт. 18:25
Игроки "Луча-Энергии" передают свой опыт юным футболистами. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Растим будущее поколение: игроки "Луча-Энергии" передают свой опыт юным футболистам

Александр Котляров, Артем Макарчук и Сергей Цуканов провели совместную тренировку с детьми (ФОТО)

16 марта, PrimaMedia. Три футболиста основного состава ФК "Луч-Энергия" из Владивостока провели тренировку для юных футболистов в спорткомплексе "Молодежный". Занятие проводилось для самой малой возрастной группы, сообщает ИА PrimaMedia.

На тренировочном занятии присутствовали: защитник Александр Котляров, полузащитник Артем Макарчук и защитник Сергей Цуканов. Всем процессом руководил тренер маленьких футболистов Роман Мельник.

Тренировка началась со стандартных упражнений, одно из которых предполагало жонглирование мячом. Маленькие футболисты разделились на группы по четыре человека. Во главе каждой стоял игрок "Луча". Перед детьми стояла задача в четырех попытках выполнить максимальное количество ударов по мячу до того как он опустится на пол. Такое задание называется чеканка, то есть мяч нужно как можно дольше держать в воздухе с помощью ног и, возможно, других частей тела, кроме рук. Это упражнение развивает контроль и чувство мяча, улучшает общую технику обращения с мячом.

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Затем дети разделились на две команды, к каждой был представлен один из игроков "Луча". Александр Котляров остался верен традиционным цветам "тигров", и начал игру за коллектив, который выступает в желтых футболках. Сергей Цуканов и Артем Макарчук играли за "фиолетовых".

Игроки "желто-синих" активно включились в игру, Александр Котляров взял на себя функции плеймейкера и раз за разом выводил юных футболистов на убойные позиции, однако дети не всегда пользовались верными шансами.

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В стороне не остались Артем Макарчук с Сергеем Цукановым, они предпочли действовать в защите, энергично раздавая указания своим юным партнерам по команде. В итоге двухсторонка завершилась в ничью.

По словам Александра Котляров, такие совместные тренировки хорошо помогают юным футболистам в плане развития своего мастерства, а для профессиональных игроков подобные занятие приятное времяпрепровождение.

— Стараемся помочь ребятам, показать, как правильно выполнять упражнения. Для них, конечно же, это очень хорошо. Они еще маленькие, и им еще многое предстоит научиться делать, стараются, бегают. Дети смотрят на нас взрослых футболистов, учатся, надеюсь, что от этого у них повышается желание и дальше заниматься футболом, а может в перспективе вырасти и в профессионального футболиста, — сказал Александр Котляров.

После совместной тренировки юные игроки лично пообщались с игроками "Луча".

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