Молодые профактивисты Приморья соберутся на краевой профсоюзный форум в сентябре. Фото: пресс-служба ФППК

Мероприятие пройдет 27-30 сентября на базе санатория "Изумрудный" в поселке Шмаковка

16 марта, PrimaMedia. Четыре дня интересной учебы, жарких дискуссий, полезных тренингов и новых знакомств ждут профсоюзную молодежь Приморья в сентябре 2018 года. Более 150 человек из всех районов края соберутся на Приморский молодежный профсоюзный форум, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Для того чтобы молодые активисты превратились в настоящий стратегический резерв профорганизаций края, их нужно обучить и вооружить необходимыми знаниями и инструментами. Прокачать профсоюзную молодежь Приморья приедут тренеры Института экономики знаний (г. Санкт-Петербург), победители всероссийского конкурса "Активное обучение – эффективный профсоюз", лауреаты Конкурса программ и проектов по подготовке молодежных лидеров ФНПР Андрей Глазырин и Константин Шерсткин. В программе — семинары и тренинги по мотивации, современным методам продвижения организации, разработке PR-технологий, формированию коммуникационных и лидерских качеств.

"Краевые профсоюзные форумы, которые мы проводим уже 10 лет, охватывают председателей первичных профорганизаций, а сейчас мы приглашаем молодых активистов — тех, кто в силу возраста и недостаточного опыта пока не занимают заметных позиций в своих организациях, но уже активно участвуют в их работе. Мы хотим, чтобы они получили самые современные и актуальные знания, изучили лучшие проекты, которые есть у профсоюзов других регионов. Помимо собственно обучения, участников форума ждут панельные дискуссии о роли молодых сотрудников в работе первичек и возможностях молодежных советов", — рассказала заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева.

Символично, что форум пройдет накануне 70-летия Федерации профсоюзов Приморья. Возглавят молодежные делегации лидеры отраслевых профсоюзов края. Организаторы уверены, что синергия молодости и опыта даст хороший эффект.

"Это своевременная и нужная инициатива — собрать на одной площадке передовую молодежь из всех отраслевых профсоюзов, представленных в Приморье, — считает председатель Приморской краевой организации профсоюза работников связи России Александр Савкин. — Мы как раз возрождаем Молодежный совет и обязательно делегируем лучших его представителей. Уверен, что форум будет полезен и нам, опытным лидерам. Нам есть что сказать будущей смене, и есть, чему у нее поучиться. Сегодня нельзя быть ретроградами. Меняются отрасль, условия и формы работы, и профсоюзы должны отвечать новым веяниям, чтобы оставаться сильными и боеспособными".

Председатель крайкома профсоюза "Торговое единство" Марина Семенова также с готовностью возглавит делегацию на форум.

"Я сама прошла школу Молодежного Совета ФППК и знаю, насколько полезно такое межотраслевое профсоюзное общение, и как это важно — отвлекаться от рутинной работы, учиться новому, а затем выходить из зоны комфорта и внедрять эти знания и навыки на практике. Нельзя "вариться в собственном соку", если ты хочешь быть эффективным профсоюзным лидером", — уверена она.

Форум позволит не только раскрыть и проявить индивидуальные творческие и организаторские способности молодых профактивистов, но и привить им чувство причастности к общим победам профсоюзов края и страны, ощутить себя важной частью самой большой и влиятельной общественной организации России.

Приморский молодежный профсоюзный форум пройдет 27-30 сентября на базе санатория "Изумрудный" в поселке Шмаковка. Решение об этом принял сегодня, 16 марта, Совет ФППК.