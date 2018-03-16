«Терминал Астафьева» нашел новое мощное средство борьбы с угольной пылью

Новая установка пылеподавления в работе. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Уникальное оборудование пылеподавления, запущенное компанией, обладает собственным интеллектом, экономит воду и не боится морозов

16 марта, PrimaMedia. Две установки пылеподавления для автономного орошения складской территории порта успешно протестировало ОАО "Терминал Астафьева". Ввод в эксплуатацию новых систем пылеподавления итальянского производства стал очередным шагом на пути модернизации, направленной на создание угольного терминала полузакрытого типа. Примечательно, что на презентацию нового уникального оборудования пригласили депутатов Думы Находкинского городского округа, а также несколько жителей микрорайон "Мыс Астафьева", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Гостям показали, как работает новое оборудование, сразу с двух точек – с высоты птичьего полета (видео работы терминала с целью контроля производится каждое утро) и со специальной видовой площадки. Показ сопровождался комментариями исполнительного директора ОАО "Терминал Астафьева" Александра Ганина.

Начал он с того, что напомнил, что начиная с февраля 2017 года компания совершила мощный рывок в модернизации терминала. Начали с самого насущного – создания ударного кулака по пылеподавлению. Всего за год были приобретены новые водяные и снегогенерирующие пушки (сейчас их количество доведено до семи). И вот буквально на днях к ним прибавились уникальные системы итальянского производства.

"Системы очень мощные. Дальность заброса водяной струи – 150 метров. В течение часа каждая из двух пушек способна покрыть площадь 25 тысячи кв. метров, — объяснял Александр Ганин. — Система интересна тем, что в нее встроена метеостанция. Можно сказать, что система обладает собственным интеллектом. Анализирует данные по силе и направлению ветра и самостоятельно корректирует направление струи исходя из розы ветров".



Александр Ганин. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Системы обладают высоким эффектом пылеподавления, который достигается, благодаря большому количеству мощных форсунок. Большое преимущество оборудования заключается в том, что у систем мощные фильтры, позволяющие создать чистую водяную смесь.

Принцип работы установки заключается в следующем: при помощи мощного вентилятора генерируется водяной туман высокой плотности, который и распространяется по всей площади. Основная часть капель имеет размер капель природного тумана, что позволяет им не замерзать при отрицательных температурах и наиболее эффективно смачивать взвешенные в воздухе частицы пыли, которые в дальнейшем и осаждаются под действием силы тяжести.

В настоящее время это одна из самых мощных на Дальнем Востоке установок, она потребляет 270 литров воды в минуту. Впрочем, установка способна работать с применением обеспыливающих составов различных типов, что позволяет снижать водопотребление при сохранении высокого эффекта пылеподавления, увеличивая температурный диапазон эффективной эксплуатации оборудования (до -30).

В ходе презентации Александр Ганин рассказал о дальнейших планах модернизации терминала. Так, продолжается установка пылезащитного экрана по всему периметру территории порта, увеличивается и его высота – с 12 метров в прошлом году до 21 метра сейчас. Уже приобретена и должна быть установлена конвейерной линии закрытого типа. В 2019 году планируется установить защитный купол, который закроет зону выгрузки и складирования угля. Эти и другие меры нашли свое отражение в соглашении, заключенном с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.



Во время презентации. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

"Мы приехали, чтобы проконтролировать, как идет ход реализации соглашения "Терминала Астафьева" с администрацией Приморского края. Видно, что потрачены значительные средства на приобретение нового оборудования, но важно, чтобы эти меры были действительно эффективны и в корне смогли изменить ситуацию в микрорайоне к лучшему. Сегодня мы договорились с руководством "Терминала Астафьева", что нам будут предоставлены более подробные планы и проекты по переходу на закрытый вид перевалки, и мы со своей стороны будем контролировать выполнение этой программы, — подчеркнула депутат Думы Находкинского городского округа Рита Подкорытова. – Я думаю, такой подход приведет к тому, что шаги, предпринимаемые компанией, будут понятны всем: и жителям, и проверяющим органам, и врио губернатора. Соглашение с администрацией края очень хорошее и своевременное, но хотелось бы иметь конкретный график исполнения всех мероприятий".

Александр Ганин согласился, что контроль необходим, причем на любой стадии выполнения соглашения. Исполнительный директор ОАО "Терминал Астафьева" озвучил предложение руководителей холдинга "Аква-Ресурсы" создать рабочую группу, в состав которой, помимо депутатов Думы Находки войдут и представители общественности.

"Они будут контролировать ход выполнения нашей программы и окажут нам поддержку в решении ряда административных вопросов", — отметил Александр Ганин.

Депутат Думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, в избирательный округ которого входит микрорайон "Мыс Астафьева", подчеркнул, что проблема экологии на сегодняшний день является самой острой для местных жителей.

"Меры, которые вы принимаете на территории терминала, — очень хорошо, — обратился Андрей Кузнецов к Александру Ганину. – Однако есть еще и территория микрорайона. Надо добиться того, чтобы и здесь жители увидели конкретные результаты деятельности вашей компании по благоустройству микрорайона. Было бы хорошо, если бы в этом вопросе объединили усилия все стивидоры, работающие здесь. Мы, члены депутатской контактной группы, готовы помочь вам в этом. Например, организовать встречу с жителями, чтобы обсудить все интересующие их вопросы".



Выступает Рита Подкорытова, слева — Алексей Макаров, справа — Андрей Кузнецов. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Как напомнил депутат Думы Находкинского городского округа Алексей Макаров, тесные контакты с "Терминалом Астафьева" уже сейчас приносят результаты.

"Замечательно, что, видя это, и другие стивидоры стремятся к тому же. Понимать друг друга и сообща решать проблемы – единственно правильный путь", — резюмировал народный избранник.