Российские рыбаки приятно удивили участников крупнейшей международной выставки в Бостоне

Побережье Камчатки. Фото: ИА PrimaMedia

Круглый стол, организованный дальневосточными отраслевыми ассоциациями, стал одним из самых резонансных событий престижного мероприятия

16 марта, PrimaMedia. Одним из самых резонансных мероприятий Международной рыбопромышленной выставки в Бостоне (Seafood Expo North America) стал круглый стол "Российские промыслы минтая и краба", проведенный 12 марта дальневосточными Ассоциацией добытчиков минтая и Ассоциацией добытчиков краба. В работе круглого стола приняли участие руководители крупнейших рыбоперерабатывающих корпораций США и Европы, руководители экологических организаций и эксперты, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Справка: Международная выставка морепродукции, оборудования, технологий, услуг для переработки рыбы и морепродуктов в Бостоне – крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, собирающее более на площадке Boston Conference & Exhibition Center до 1,5 тысяч представителей рыбопромышленных компаний из 50 стран мира, а также — до 20 тысяч покупателей и продавцов морепродукции из 120 стран.

В ходе круглого стола "Российские промыслы минтая и краба" организаторы предоставили информацию о выполнении Плана улучшения промысла минтая в Охотском море и результатах предварительной MSC сертификации промысла на Западной Камчатке.

По словам иностранных участников, для них было "шоком", что "русские сами организовывают и проводят мероприятие на таком высоком уровне" в Бостоне. Таким было единодушное мнение участвовавших в круглом столе представителей неправительственных экологических организаций.

В свою очередь представители руководства рыбоперерабатывающих корпораций Европы и США отметили значительный объем закупок продукции, производимой из российского минтая Охотского моря. Отметим также, что в ходе встречи были отмечены и негативные последствия одностороннего изменения США маркировки минтая и использования наименования Alaska Pollock.

Кроме того, участники круглого стола указали на существенный маркетинговый потенциал для российского краба после проведения MCS-сертификации крабового промысла.

В целом иностранные участники круглого стола положительно оценили российскую систему управления рыболовством и систему контроля при ведении промысла, обратив внимание на необходимость более масштабной информационной кампании о российском рыболовстве.

Комментируя итоги участия российских рыбопромышленников в Seafood Expo North America, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Герман Зверев отметил, что отечественным рыбакам необходимо использовать позитивные результаты участия в Международной выставке в Бостоне, сто называется, "по свежим следам".

— Следующим шагом может стать качественно проработанная дискуссия на конференции в Брюсселе, затем – обсуждение основных трендов мирового рыболовства на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Наши иностранные коллеги приятно удивлены, когда видят, что русские ведут открытый диалог, очень качественно работают в сфере экологической сертификации и в отличие от некоторых наших коллег не предпринимают односторонних действий, разрушающих мировой рыбный рынок, — отметил президент АДМ.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в 2017 году Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) успешно прошла четвертый ежегодный аудит промысла минтая в Охотском море в рамках международной экологической сертификации на соответствие требованиям Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC).

Авторитетная международная организация констатировала, что ценный биоресурс добывается предприятиями АДМ при полном сохранении промысловых запасов, экологичности промысла и эффективном управлении.

Сам же сертификат Морского попечительского совета (MSC) для тралового промысла минтая в Охотском море АДМ получила в сентябре 2013 года, доказав мировой общественности, что российский промысел минтая устойчив и эффективно управляется соответствующими российскими государственными органами. Сертификация MSC – это подтверждение экологически ответственного рыболовства, которая призвана содействовать экологически обоснованному выбору покупателей морепродуктов. Отдавая предпочтение продукции, помеченной знаком MSC, покупатель понимает, что рыба, из которой эта продукция была изготовлена, была добыта компанией, исповедующей бережное отношение к морским ресурсам с использованием "экологически дружелюбных" орудий лова.

Сегодня Ассоциация добытчиков минтая объединяет 30 ведущие рыбодобывающие компании Дальнего Востока с совокупным объемов вылова около 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов в год. На долю предприятий — членов АДМ приходится более 72% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова минтая. На судах компаний, входящих в АДМ, производится 99% филе минтая морской заморозки, 80% минтая мороженого обезглавленного и 83% мороженой икры минтая российского производства.