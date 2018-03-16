Авиадебоширы. Фото: Александр Хитров

Александр Шишкин: Авиадебоширов надо наказывать более строго

Правительство России планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта

16 марта, PrimaMedia. Авиадебоширы не должны чувствовать себя безнаказанными. Об этом заявил в четверг, 15 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Пассажиров будут вносить в "черный список" на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту административного правонарушения. Закон обязывает перевозчика в письменном виде уведомлять пассажира о внесении в черный список, — отметил сенатор.

По его словам, авиадебоширы не должны чувствовать себя свободно в России.

— Между тем, в России они часто отделываются небольшим штрафом. Тогда как в странах Европы и в США им грозят значительные штрафы, — сказал Александр Шишкин.

Сенатор подчеркнул, что серьезное наказание будет мерой профилактики для авиадебоширов.

— Хулиганство на транспорте остается серьезной проблемой. Подобные действия несут угрозу для других пассажиров. Самолеты часто должны из-за подобных действий совершать вынужденную посадку. Государство должно бороться с подобными правонарушениями самыми жесткими мерами, — заключил Александр Шишкин.

Напомним, правительство России планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

В частности в отношении авиадебоширов будут применяться штрафы в размере от 30 до 50 тыс рублей либо арест на срок до 15 суток.

Штрафы за авиадебоширство вырастут в разы.

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