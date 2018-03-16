Александр Шишкин: Авиадебоширов надо наказывать более строго

Авиадебоширы. Фото: Александр Хитров

Правительство России планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта

16 марта, PrimaMedia. Авиадебоширы не должны чувствовать себя безнаказанными. Об этом заявил в четверг, 15 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Пассажиров будут вносить в "черный список" на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту административного правонарушения. Закон обязывает перевозчика в письменном виде уведомлять пассажира о внесении в черный список, — отметил сенатор.

По его словам, авиадебоширы не должны чувствовать себя свободно в России.

— Между тем, в России они часто отделываются небольшим штрафом. Тогда как в странах Европы и в США им грозят значительные штрафы, — сказал Александр Шишкин.

Сенатор подчеркнул, что серьезное наказание будет мерой профилактики для авиадебоширов.

— Хулиганство на транспорте остается серьезной проблемой. Подобные действия несут угрозу для других пассажиров. Самолеты часто должны из-за подобных действий совершать вынужденную посадку. Государство должно бороться с подобными правонарушениями самыми жесткими мерами, — заключил Александр Шишкин.

Напомним, правительство России планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

В частности в отношении авиадебоширов будут применяться штрафы в размере от 30 до 50 тыс рублей либо арест на срок до 15 суток.

Штрафы за авиадебоширство вырастут в разы.