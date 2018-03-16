Глава приморских эсеров Алексей Козицкий. Фото: предоставлено Алексеем Козицким

Обращение главы приморских эсеров к избирателям

Алексей Козицкий призывает приморцев прийти на выборы президента

16 марта, PrimaMedia. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Не станет преувеличением сказать, что в этот день все мы будем принимать судьбоносное для России решение, ведь наш выбор определит будущее страны, региона, всех граждан и каждого отдельного человека. Ведь президент – лицо нашей страны, которое в дальнейшем будет определять приоритетные направления и выбирать эволюционный путь развития государства на ближайшие 6 лет.

Исторически сложилось, что роль личности в истории чрезвычайна важна. Это касается всех без исключения стран. Глава любого государства, как бы он не назывался – президент, король, князь, император или султан, задает вектор развития державы. Ситуация в настоящее время сложилась особая, и предстоящие выборы носят особый характер. Не надо думать, что за нас кто-то сделает правильный шаг. Каждый голос имеет значение, каждая единичная воля имеет свой вес. От нас зависит, будут ли продолжаться те позитивные изменения, которые начались в последние годы, или нет. Это касается и страны в целом, и нашего Приморского края, где произошло очень много положительного. Не видеть этого может только тот, кто на все закрывает глаза.

По Конституции президент является высшим должностным лицом, обладающим исключительными полномочиями. Вся жизнь в нашей стране в ближайшие годы будет определяться тем, придем ли мы на выборы, и за какого кандидата проголосуем.

Мы – эссеровцы прекрасно понимаем значение выборов президента Российской Федерации для дальнейшего укрепления и развития нашего Отечества. Мы в полной мере осознаем свою гражданскую ответственность. От взвешенности в принятии решения каждым из нас зависит, кому мы доверим наше будущее и будущее наших детей, каков будет авторитет России в мире.

И чем больше избирателей примут участие в голосовании, тем убедительнее будет выражено волеизъявление народа. Для того, чтобы выборы являлись выражением воли народа, на них нужно идти!

Призываем всех членов и сторонников нашей партии прийти 18 марта 2018 года на избирательные участки и в соответствии со своими убеждениями проголосовать за достойного кандидата в президенты Российской Федерации.

Так же обращаемся к членам избирательных комиссий всех уровней, назначенных по представлению партии, с просьбой обеспечить проведение выборов 18 марта на высоком организационном и правовом уровне.

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