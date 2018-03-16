Рамка металлоискателя в школе №22. Фото: ИА PrimaMedia
#ВыборыПрезидентаРФ

В школах Владивостока поставили металлодетекторы. После выборов их обещают убрать

Всего в социальных учреждениях планируется смонтировать 207 таких приборов

16 марта, PrimaMedia. В школах и медицинских учреждениях Владивостока, в которых в день выборов президента России будут работать избирательные участки, на входе установили металлодетекторы. Приборы, позволяющие обнаруживать металлические предметы под одеждой и в сумках входящих граждан, размещены в помещениях на время. После 18 марта их планируется демонтировать, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали корр. агентства родители нескольких учеников, посещающих занятия в разных школах города, недавно на входе в здания образовательных учреждений были установлены рамки металлоискателей, о чем любопытные дети поспешили рассказать своим мамам и папам.

"Новости о скорых выборах мой второклассник из школы приносит чаще, чем пятерки. Сначала ребенок рассказывал о появившихся на стенах плакатах с призывом приходить голосовать, на днях пришел и сказал, что в школе теперь "рамки как в аэропорту", я не успела обрадоваться новым мерам безопасности детей, как сын дополнил, что после выборов их обещают убрать", — рассказала мама ученика школы № 22 Ксения.

Она добавила, что лично сходила в школу посмотреть на новшество. Оказалось, что рамки еще не работают и на безопасность школьников даже в эти несколько дней никак не влияют. Приборы подключат только в день голосования.

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Заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Лариса Орлова сообщила ИА PrimaMedia, что работу по установке металлодетекторов на избирательных участках, расположенных в различных социальных учреждениях города и края, контролируют специалисты правоохранительных органов. Всего планируется смонтировать 207 таких приборов, уточнила собеседница агентства.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю оказалась недоступна для комментариев.

По словам жительницы Владивостока Елены, в здании поликлиники, расположенной на ул. Давыдова (КГБУЗ №4 "Владивостокская поликлиника № 4"), также совсем недавно был установлен металлодетектор.

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