Мэр Владивостока о снегоуборочных силах города: Что это за техника?

Глава Владивостока подвел итоги ликвидации последствий снегопада. Фото: ИА PrimaMedia

Задач 100, а бюджета на 10, нельзя сшить 7 шапок из одной шкуры, уверен Веркеенко

16 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко подвел итоги работы городских служб по ликвидации последствий снегопада. Он рассказал о том, что нужно сделать, для того чтобы уборка снега в краевом центре была эффективной. Минувший снегопад выявил ряд серьезных проблем в городском хозяйстве. Первая – недостаток специализированной техники, передает ИА PrimaMedia.

"На сегодняшний день в городском парке насчитывается около 100 боеспособных единиц различной спецтехники, но эта цифра постоянно меняется, так как машины серьезно изношены и выходят из строя. Последняя крупная закупка производилась в 2010 году. В процессе эксплуатации машины периодически ломаются, летят трансмиссии, гидравлика, топливные системы. Что это за техника? 1 ротор, 1 машина для уборки тротуаров, 2 грейдера, 5 самосвалов, 20 комбинированных дорожных машин и трактора-щетки. Тогда как, согласно нормативам, на 800 километров или 5,5 млн квадратных метров площади городских дорог необходимо около 500 единиц спецтехники. Но нам нужно оптимизировать это количество, с учетом, что ее нужно содержать и использовать не только в зимнее время. Важно не количество, а комплект", – уверен Виталий Веркеенко.

По мнению главы города, часть муниципального парка должна быть многофункциональной. Так, коммунальные дорожные машины за счет переоборудования можно использовать на разных видах работ. Еще одна часть должна быть узкоспециализированной. Летом городу необходимы машины-пылесосы, зимой – роторы и грейдеры, а также машины для обработки дорог противогололедными материалами. При этом важно, чтобы техникой управляли квалифицированные операторы, отметил глава города.

"Часть муниципальной техники просто не использовалась. В "закромах" города "нашлись" две снегоплавильные установки. Последние успешно используются в других российских городах на локальных снегоплавильных пунктах. Спецтехника, закупленная несколько лет назад, просто пылилась на складах. Сейчас специалисты проводят диагностику, выясняя ее состояние. В условиях кратного дефицита необходимой техники, сложного рельефа и климата борьба со снегом во Владивостоке каждый раз превращается в подвиг. Поэтому благодарен всем, кто откликнулся на призыв и взял лопаты в руки. К работе быстро подключились краевые службы, ГИБДД, коммерческие предприятия, военные, курсанты, студенты, жители города. Помощь пришла и из соседних муниципалитетов — Артёма и Уссурийска", – отметил Виталий Веркеенко.

Пока процессом приходится управлять в ручном режиме, нужно менять систему, заявил глава Владивостока.

"Городские службы отработали на пределе своих возможностей. Я лично контролировал их работу и в штабе, и "в полях". При наличии ресурсов нужно возвести в систему план действий при различных ситуациях: количество осадков 10 мм – план А, количество осадков 36 мм – план Б и т. д. Нужно выработать систему управления и организации работ, комплектации звеньев, оптимальный режим работы и мотивацию специалистов в различных ситуациях, а не искать решения, куда направлять технику и везти снег, в ручном режиме. Во Владивостоке нет согласованной площадки для складирования снега, соответствующей всем нормам законодательства. Ответ всегда подгонялся под условия задачи. Согласно требованиям, такая площадка должна иметь асфальтированное или бетонное основание, систему ливневой канализации и т. д. Так вот, площадь соответствует им гораздо больше, чем какая-либо другая. Конечно, в качестве временной, и на период кризисной ситуации. Она позволила городу сэкономить время и средства",– подчеркнул глава города.

Отдельно Виталий Веркеенко отметил необходимость экономии бюджетных средств.

"Бюджет города в пересчете на душу населения – примерно 1700 рублей в месяц. За эти деньги нужно: заплатить зарплаты учителям, отремонтировать дороги, подпорные стены, лестницы, обновить транспорт, построить и отремонтировать школы и детские сады, установить автобусные павильоны, лавочки и многое другое, убрать мусор. И снег. Задач 100, а бюджета на 10. Нельзя сшить 7 шапок из одной шкуры. Приходится выбирать", – отметил он.

При всем при этом наличие техники и ресурсов не гарантирует безболезненное прохождение снегопада для города, добавил Виталий Веркеенко.

"Владивосток – один из самых автомобилизированных городов в стране, нагрузка на транспортную сеть колоссальная. Город со сложным рельефом и непростым климатом. И пробки, к сожалению, стали нормой для краевого центра. Безусловно, будем принимать дополнительные меры. Создавать дублирующие автомагистрали и развязки, контролировать качество дорожного покрытия и разметки, работу светофоров, решать проблему парковок и оперативно "развязывать" ДТП, серьезно ухудшающие трафик на дорогах Владивостока, развивать транспортную сеть. И культуру вождения", – подытожил глава Владивостока.