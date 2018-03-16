Бизнес. 22:10
Биробиджанская ТЭЦ. Фото: предоставлено ДГК

ДГК и ЕАО заключили соглашение о развитии систем энергоснабжения

Документ рассчитан на два года

16 марта, PrimaMedia. АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу "РусГидро") и Правительство Еврейской автономной области договорились о сотрудничестве в сфере повышения надежности теплоснабжения жителей Биробиджана. Об этом говорится в Соглашении, подписанном Губернатором Еврейской автономной области Александром Левинталем и генеральным директором АО "Дальневосточная генерирующая компания" Михаилом Шукайловым.

Документ рассчитан на два года и предусматривает комплекс мер, направленных на совместное решение вопросов развития Биробиджанской ТЭЦ, а также мероприятия в части внедрения систем энергосбережения в домах жителей города.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" уже представила Правительству региона предложения по реализации дополнительных ремонтной и инвестиционной программ на 2018 годна Биробиджанской ТЭЦ. В ближайшее время будет представлена и перспективная ремонтная и инвестиционная программы на 2019-2023 гг.

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В соответствии с Соглашением Правительство ЕАО и АО "ДГК" должны определить источники и механизмы финансирования дополнительных ремонтной и инвестиционной программ на 2018 год и перспективных ремонтной и инвестиционной программ на 2019-2023 гг.

Кроме того, энергетики и власти региона договорились совместно разработать программу по подготовке жилого фонда г. Биробиджана к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг., проведению мероприятий по повышению энергоэффективности жилого фонда и социальных объектов города, снижению сверхнормативных потерь в муниципальных тепловых сетях г. Биробиджана.

В последние пять лет на финансирование ремонтной программы Биробиджанской ТЭЦ было направлено 169,6 млн рублей. Это на 33,97 млн рублей больше суммы средств, заложенных в тариф. Компания вынуждена изыскивать дополнительные источники финансирования и привлекать кредитные средства. При этом долг потребителей перед энергетиками только в Биробиджане превышает 530 млн рублей. У компании есть понимание какие средства для модернизации и проведения ремонта оборудования сегодня необходимы, однако до сих пор не понятен механизм компенсации этих затрат.

Справка: АО "Дальневосточная генерирующая компания" – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу "РусГидро". Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО "ДГК" было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха — Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез".

Группа "РусГидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

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