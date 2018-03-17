Политика. 10:20
#ВыборыПрезидентаРФ

До 4 часов утра 19 марта в Приморье запрещена любая предвыборная агитация

В России наступил день тишины

17 марта, PrimaMedia. День тишины, в котором запрещается любая предвыборная агитация, проходит в России перед выборами президента. Во Владивостоке день тишины наступил в 00.00 по местному времени субботы, 17 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно закону "О выборах президента РФ", 17 марта запрещается предвыборная агитация на теле— и радиоканалах, в печатных изданиях и в сетевых изданиях. Кандидаты и партии в течение дня тишины не могут проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок.

В день тишины только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, размещенные ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от входа в здание, где находится помещение для голосования, и при наличии выходных данных.

Выборы президента пройдут 18 марта. В этот день также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21.00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области. По Владивостоку это 04.00 19 марта. В это время избирательная комиссия сможет объявить первые результаты по голосованию. О явке избирком будет оповещать граждан в течение хода голосования 18 марта.

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