Проблемы недостроев, канализации и жилья для сирот беспокоят жителей Владивостока

Депутат Госдумы РФ Сергей Сопчук обсудит поступившие обращения с руководителями ответственных ведомств

17 марта, PrimaMedia. Проблемы дольщиков во Владивостоке, жилья для детей-сирот, инфраструктуры нового микрорайона Патрокл стали предметом обращений к депутату Государственной думы РФ по округу №62 Сергею Сопчуку во время очередного ежемесячного приема, который прошел в приморском центре в рамках региональной недели. Ряд поступивших вопросов требует координации со стороны краевых и федеральных ведомств, с представителями которых парламентарий планирует провести встречи по обращениям как в регионе, так и во время работы в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.

Совсем недавно во Владивостоке к выступающим на публичных мероприятиях по проблеме "заморозки" строительства домов подключились покупатели квартир в ЖК "Лайф". Дома должны были по договору сдать во втором квартале 2017 года. Но застройщик эти обязательства не исполнил. Объект, по мнению обратившихся к депутату, стал проблемным. Однако дольщиков пока официально не считают обманутыми.

По словам дольщиков, которые пришли на прием, переписка с различными инстанциями и правоохранительными органами у них уже объемная, но видения решения вопроса нет.

"К сожалению, во Владивостоке сегодня значительное число проектов в области жилищного строительства, сроки сдачи которых, мягко говоря, точно не определены. Федеральный законодатель предусмотрел механизмы защиты прав, так называемых, обманутых дольщиков. Но данная работа становится эффективной только при ответственном подходе региональных структур. А раз во Владивостоке продолжаются митинги обманутых дольщиков, значит, проблемы решаются не на должном уровне", — говорит Сергей Сопчук.

Парламентарий намерен встретиться с руководителем инспекции строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья по этому и ряду других объектов.

Другой "жилищный" вопрос, озвученный на приеме, — обращение от жителя Владивостока по обеспечению детей-сирот квартирами. Этой проблеме не один год, и даже не два. На очереди за квартирами в Приморье стоят 6,5 тысячи человек, 4,9 тысячи из них – совершеннолетние (им жилье должно быть предоставлено немедленно). Строительство домов для сирот на протяжении нескольких лет шло со скрипом. В этом году сдали два дома на 72 квартиры в Покровке Октябрьского района. В нынешнем году для детей-сирот планируется ввести в эксплуатацию 36-квартирный дом в Находке и два 45-квартирных трехэтажных в Лесозаводске. С домами во Владивостоке перспектив пока совсем немного.

Депутат отмечает, что решение этой проблемы требует новых подходов, т.к. все прежние механизмы ситуацию не исправили. В этой части очень востребованным может оказаться предложение врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко о внедрении социального найма жилья для детей-сирот.

Еще один обратившийся в этот день к Сергею Сопчуку пришел с документами по ряду проблем нового микрорайона Патрокл. Земля здесь принадлежала военным, сейчас ей распоряжается АО "ДОМ.РФ" (бывшее АИЖК). Есть план застройки территории, часть домов уже построена и заселена. С генеральным подрядчиком в лице ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России (сейчас – Главное военно-строительное управление №6) контракт был расторгнут после банкротства ФГУПа. Из окон жильцов теперь открывается вид на заброшенную стройку, причем несколько домов уже в высокой степени готовности. Это одна проблема. Другая заключается в том, что к заселенным домам, в которых проживает порядка 800 человек, нет дороги. И пока нет понимания, готов ли "ДОМ.РФ" передать те участки, где должны проходить транспортные пути, городской администрации, и готова ли администрация их принять.

Этот момент, как и планы по освоению данной территории в целом, Сергей Сопчук постарается прояснить при встрече в Москве с руководством АО "ДОМ.РФ".

Ну и, боль местных жителей, безымянное озеро, в которое стекает канализация со всего микрорайона. Проблема в том, что застройщиком в лице "Дальспецстроя" была установлена электронная канализационная насосная станция, но сломалась. А не так давно то, что от нее осталось, разграбили неизвестные. КНС является бесхозной, т.к. "Дальспецстрой", по словам заявителя, никому ее не передал на баланс. Местные жители, благодаря своей настойчивой позиции, добились инициирования судебного производства по этому вопросу. Дело находится на рассмотрении Центрального районного суда Хабаровска.

Тем временем, все стоки идут в озеро, а оттуда – в море. Горожан расстраивает не только неприятный запах и загрязнение водоема, но и беспокоит будущее микрорайона, т.к. при отсутствии сетей район становится менее привлекательным для застройщиков. Депутат взял эту ситуацию на свой контроль.

Всю прошедшую региональную неделю депутат работал на округе, отчитался перед населением в пяти муниципальных районах, провел встречи с депутатами местных муниципальных органов, провел приемы граждан по личным вопросам.