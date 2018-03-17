Леопард. Фото: Мария Оленникова

Вооруженные мужчины едва не оставили обитателей "Земли леопарда" в Приморье без еды

Госинспекторы заповедника задержали двух человек при выслеживании парнокопытных, которые входят в рацион диких кошек

17 марта, PrimaMedia. Госинспекторы национального парка "Земли леопарда" совместно с полицейскими в ночь с 16 на 17 марта задержали двух местных жителей на трассе "Раздольное – Хасан". Обоих мужчин заподозрили в покушении на основу рациона леопардов. При помощи тепловизора вооруженные мужчины предположительно выслеживали копытных, вынужденных спускаться к дороге из-за глубокого снега, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".

Начало марта принесло в Приморье сразу несколько крупных снегопадов. В некоторых районах "Земли леопарда" толщина снега составляет до 50 сантиметров. В поисках пищи копытные спускаются с сопок на менее заснеженные равнины – ближе к дорогам. Зная об этом, отдел охраны национального парка усилил патрулирование трассы, проходящей через особо охраняемую природную территорию. Поддержку в этой работе госинспекторам оказывают сотрудники ДПС Хасанского отделения УМВД России по Приморскому краю.

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Прошедшей ночью в ходе совместного рейда внимание госинспекторов и полицейских привлек автомобиль, с минимальной скоростью передвигающийся вдоль трассы. При просьбе предъявить документы один из мужчин на глазах правоохранителей попытался выкинуть 12 патронов. Позже выяснилось, что документы на боеприпасы у задержанного отсутствуют. Кроме того, при себе у него был обнаружен легальный нарезной карабин "Тигр".

"Также у задержанных при себе был обнаружен тепловизор, — рассказывает заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгений Стома. – Это не оставляет сомнений в том, чем именно они занимались на трассе. В настоящее время весь материал по задержанию собран и передал в полицию для дальнейшего разбирательства. Главное, что нам удалось остановить нарушителей до претворения их планов в жизнь".

Копытные, которых, вероятно, выслеживали задержанные, — основной корм самой редкой крупной кошки мира – дальневосточного леопарда. Для поддержки его популяции в национальном парке "Земля леопарда" ведется работа по подкормке оленей, косулей и кабанов. Ранее снижение поголовья этих животных из-за браконьерства привело к катастрофическому падению численности пятнистого хищника. Ситуация значительно улучшилась только после образования здесь национального парка в 2012 году.

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