Спорт. 12:35
Адмирал. Фото: ИА PrimaMedia

КХЛ расторгла контракты пяти хоккеистов с «Адмиралом» из-за зарплатных долгов

Основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба перед игроками

17 марта, PrimaMedia. КХЛ сообщила, что расторгла контракты нападающих Виктора Александрова, Дамира Жафярова, Мартена Сен-Пьера, а также защитников Шона Моррисонна и Рената Мамашева с "Адмиралом". В пресс-службе КХЛ заявили, что основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба перед игроками по заработной плате более двух месяцев, передает ИА PrimaMedia.

"15.03.2018 по итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ принято решение санкционировать расторжение контрактов и присвоить статус "Неограниченно свободный агент" Александрову Виктору, Жафярову Дамиру, Мамашеву Ренату, Моррисонну Шону и Сен-Пьеру Мартену. Основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба "Адмирал" перед игроками по заработной плате более двух месяцев", — сообщили корреспонденту "Чемпионата" Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что, по данным сайта КХЛ, из всей пятерки положительный показатель полезности (+2) в минувшем сезоне имеет только Сен-Пьер Мартен, сыгравший за "Адмирал" 10 матчей и не забросивший ни одной шайбы. У остальных показатели хуже: у Шона Моррисонна и Дамира Жафярова -1, у Рената Мамашева -8, у Виктора Александрова -11.

Между тем, агент ряда "освобожденных" хоккеистов Шуми Бабаев прокомментировал изданию "Чемпионат" ситуацию с этими пятью игроками "Адмирала".

"Мои клиенты стали неограниченно свободными игроками благодаря арбитражу. Профсоюз для этого ничего не сделал. Он не защитил Александрова, Моррисонна и Жафярова, когда их заставляли буквально жить на арене и постоянно оскорбляли. Хотя по российским законам сотрудник не обязан появляться на рабочем месте после 15-дневной задержки зарплаты.

В "Адмирале" будут играть только русские – Андрей Тарасенко

Руководство "Адмирала" нагло заявляло, что расплатилось со всеми долгами по зарплате, но при этом мои клиенты не получали деньги с ноября включительно. Спасибо арбитражу, который разобрался в ситуации и выявил подложные бумаги со стороны руководства "Адмирала". 28 марта состоится совет директоров КХЛ. Надеюсь, на нём будут приняты соответствующее решение по отношению к руководству клуба из Владивостока.

У меня осталось немало клиентов в "Адмирале", но я рассчитываю, что в скором времени все покинут эту организацию, где в последнее время происходит настоящий бардак. Надеюсь, что и нарост под названием профсоюз игроков будет излечен. Я не понимаю, почему эта организация последние три сезона работает совершенно не так, как раньше. Профсоюз слушает клубы и верит им на слово, а не защищает игроков. Мы видим только красивые интервью, а не работу", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Дмитрием Ерыкаловым.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Уход Разина – большой минус в репутации и для него, и для "Адмирала" — Кожевников

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Сахалинские хоккеисты взяли "Кубок Седанка Сити" во Владивостоке

12 марта, 16:55

Сахалинские СМИ сватают экс-директора ПСК "Сахалин" в приморский "Адмирал"

09 марта, 17:30

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» подвел итоги сезона

07 марта, 20:05

Во Владивостоке попрощались с большим хоккеем до следующего сезона КХЛ

02 марта, 10:40

Даже проиграв "Адмиралу", хабаровский «Амур» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

02 марта, 09:30

Картина дня

КХЛ расторгла контракты пяти хоккеистов с «Адмиралом» из-за зарплатных долгов

13:10

Властям Приморья и Владивостока напомнили о графике выделения земли под рыбный рынок

10:20

До 4 часов утра 19 марта в Приморье запрещена любая предвыборная агитация

16 марта, 19:40

Мэр Владивостока о снегоуборочных силах города: Что это за техника?

16 марта, 14:30

Комплекс зданий ДВГТУ на главной сопке Владивостока отдали Мариинке

16 марта, 19:35

В школах Владивостока поставили металлодетекторы. После выборов их обещают убрать
Российские рыбаки приятно удивили участников крупнейшей международной выставки в Бостоне
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia