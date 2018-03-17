КХЛ расторгла контракты пяти хоккеистов с «Адмиралом» из-за зарплатных долгов

Адмирал. Фото: ИА PrimaMedia

Основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба перед игроками

17 марта, PrimaMedia. КХЛ сообщила, что расторгла контракты нападающих Виктора Александрова, Дамира Жафярова, Мартена Сен-Пьера, а также защитников Шона Моррисонна и Рената Мамашева с "Адмиралом". В пресс-службе КХЛ заявили, что основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба перед игроками по заработной плате более двух месяцев, передает ИА PrimaMedia.

"15.03.2018 по итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ принято решение санкционировать расторжение контрактов и присвоить статус "Неограниченно свободный агент" Александрову Виктору, Жафярову Дамиру, Мамашеву Ренату, Моррисонну Шону и Сен-Пьеру Мартену. Основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба "Адмирал" перед игроками по заработной плате более двух месяцев", — сообщили корреспонденту "Чемпионата" Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что, по данным сайта КХЛ, из всей пятерки положительный показатель полезности (+2) в минувшем сезоне имеет только Сен-Пьер Мартен, сыгравший за "Адмирал" 10 матчей и не забросивший ни одной шайбы. У остальных показатели хуже: у Шона Моррисонна и Дамира Жафярова -1, у Рената Мамашева -8, у Виктора Александрова -11.

Между тем, агент ряда "освобожденных" хоккеистов Шуми Бабаев прокомментировал изданию "Чемпионат" ситуацию с этими пятью игроками "Адмирала".

"Мои клиенты стали неограниченно свободными игроками благодаря арбитражу. Профсоюз для этого ничего не сделал. Он не защитил Александрова, Моррисонна и Жафярова, когда их заставляли буквально жить на арене и постоянно оскорбляли. Хотя по российским законам сотрудник не обязан появляться на рабочем месте после 15-дневной задержки зарплаты.

Руководство "Адмирала" нагло заявляло, что расплатилось со всеми долгами по зарплате, но при этом мои клиенты не получали деньги с ноября включительно. Спасибо арбитражу, который разобрался в ситуации и выявил подложные бумаги со стороны руководства "Адмирала". 28 марта состоится совет директоров КХЛ. Надеюсь, на нём будут приняты соответствующее решение по отношению к руководству клуба из Владивостока.

У меня осталось немало клиентов в "Адмирале", но я рассчитываю, что в скором времени все покинут эту организацию, где в последнее время происходит настоящий бардак. Надеюсь, что и нарост под названием профсоюз игроков будет излечен. Я не понимаю, почему эта организация последние три сезона работает совершенно не так, как раньше. Профсоюз слушает клубы и верит им на слово, а не защищает игроков. Мы видим только красивые интервью, а не работу", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Дмитрием Ерыкаловым.