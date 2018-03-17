Бизнес. 13:10

Властям Приморья и Владивостока напомнили о графике выделения земли под рыбный рынок

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил предоставить участок к началу апреля

17 марта, PrimaMedia. Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил администрации Приморского края предоставить участок под строительство рыбного рынка в центре Владивостока к началу апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития, передает ИА PrimaMedia.

Ранее, напомним, во время Дня корейского инвестора, который прошел 5 марта во Владивостоке, Юрий Трутнев поручил начать строительство рыбного рынка до IV ВЭФа, который пройдет в сентябре этого года.

“Я прошу руководство города Владивостока и агентство по привлечению инвестиций процесс выделения участка завершить в течение одного месяца. А что касается вашей работы, я действительно хотел бы, чтобы вы до четвертого форума стартовали”, — озвучил свое поручение полпред.

В свежем сообщении Минвостокразвития напоминается, что Юрий Трутнев поручил предоставить участок под строительство рыбного рынка в центре Владивостока к началу апреля. И уточняется, что "такое поручение вице-премьер правительства России дал администрации Приморского края".

Ожидается, что на рынке будут оборудованы специальные помещения для хранения свежей продукции, точки продажи, рестораны и кафе.

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На сегодня определены две компании, которые готовы стать инвесторами проекта — южнокорейская "Ханаро холдингс" и российская "Акватехнологии".

У "Ханаро холдингс" уже есть опыт реализации проектов рыбных рынков в разных странах мира, в частности, в Бостоне, Сиэтле и крупных южнокорейских городах.

Компания "Акватехнологии" занимается выловом и переработкой рыбы и морепродуктов на территории российского Дальнего Востока.

В сообщении отмечается, что участие компании в реализации проекта позволит исключить посредническое звено, а значит, цены на продукцию на рынке будут на доступном уровне.

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Юрий Трутнев поручил начать строительство рыбного рынка во Владивостоке до IV ВЭФ

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