Онкодиспансер. Фото: Пресс-служба АПК

В новый корпус онкодиспансера в Приморье завезли высокотехнологичное оборудование

Монтаж начнется в конце марта

17 марта, PrimaMedia. Высокотехнологичное оборудование, которое будет размещено в новом корпусе Приморского онкодиспансера, уже доставили на место. Монтаж оборудования в лечебно-диагностическом корпусе запланирован на конец марта. Вторым этапом – на апрель-май – запланирована установка линейных ускорителей. Сегодня, 17 марта, объект посетил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

В будущий лечебно-диагностический корпус главу региона сопроводили вице-губернаторы Павел Серебряков и Алексей Немков, а также руководители профильных департаментов администрации края – здравоохранения и градостроительства.

В Приморье возобновляют достройку лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера

К настоящему времени в здание онкодиспансера занесена большая часть оборудования – магнитно-резонансный томограф, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) и ОФЭКТ-КТ, предназначенные для радиоизотопной диагностики онкозаболеваний.

"После окончания этих работ специалисты заделают проемы, которые для этих целей делали, и мы сможем приступить к подготовке помещений под монтаж оборудования. Важно, чтобы этот процесс проходил в стерильных условиях", – отметил главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

Монтаж оборудования в новом корпусе онкодиспансера запланирован на конец марта.

"26 марта к нам прилетают московские специалисты, которые и начнут монтаж оборудования. Это опытные мастера, которые специализируются по данному профилю. Завершить сборочный процесс планируется в течение месяца", – сообщил Михаил Волков.

Также глава осмотрел каньон для линейных ускорителей, которые пока находятся на хранении в Москве. Помещения под них готовы, подрядчикам остается решить ряд технических вопросов, возникших из-за упущений проектировщиков. По словам специалистов, установка линейных ускорителей запланирована вторым этапом строительно-монтажных работ на объекте – на апрель-май этого года.

Андрей Тарасенко поручил своим заместителям – Алексею Немкову и Павлу Серебрякову – лично контролировать данный вопрос.

"Срокам опять удивляюсь. Я уже говорил и повторюсь, важна стыковка строителей и врачей. Начинайте уже это делать. Буду убирать ответственных лиц, если еще раз такое повторится", – цитирует врио губернатора Приморья пресс-служба.

Андрей Тарасенко напомнил всем ответственным за работы на объекте, что помимо работ внутри корпусов строители должны продумать все для комфорта пациентов, вплоть до мелочей: провести благоустройство территории, установить освещение, вывески, указатели.

"Действовать максимально быстро, не нарушать установленные сроки и не допускать их срывов", – распорядился глава региона.

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Представитель подрядной организации Николай Воронов заверил, что все работы будут выполнены в срок.

"Как только сойдет снег – приступим и к наружным работам: благоустройству территории, асфальтированию", – сообщил он.

Напомним, строительство новых корпусов активно велось в 2013-2014 годах за счет средств федерального бюджета. Тогда же было закуплено и современное медицинское оборудование на 584 млн рублей.

В конце 2015 года стало известно, что из-за проектных просчетов на достройку двух корпусов не хватает средств. Депутатам Законодательного собрания Приморского края предложили объект "заморозить". Фракция "Единая Россия" (предыдущий созыв) заняла в этом вопросе принципиальную позицию. По итогам переговоров фракции "Единая Россия" с главой региона в краевом бюджете все же предусмотрели 233 млн рублей на лечебно-диагностический корпус.

В июне 2016 года подрядчик в лице ООО "Монолит ДВ", выигравший конкурс, приступил к работам по лечебно-диагностическому корпусу. Однако в конце года работы были приостановлены. С компанией, взявшей на себя обязательство к декабрю 2016-го (в соответствии с требованиями контракта) достроить объект, расторгли контракт. Причиной тому официально названо низкое исполнение контракта. За период присутствия на объекте компания выполнила лишь 10% от общего объема работ, которые необходимо было выполнить к тому сроку.

Первая в Приморье радиоизотопная лаборатория появится в обновленном онкодиспансере

В октябре 2017 года работы возобновили, контракт на завершение строительства выиграла компания "Техпроматлант", которая также зарекомендовала себя на палатном корпусе онкодиспансера.

Стоит отметить, что в комплексе краевого онкологического диспансера на базе лечебно-диагностического корпуса появится первая в Приморье радиоизотопная диагностическая лаборатория.

Комплекс будет снабжен современным оборудованием мирового уровня. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

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