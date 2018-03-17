Не вошедшие в реестр обманутых дольщиков жители Партизанска смогут получить соцвыплаты

Стройка. Фото: ИА PrimaMedia

Врио губернатора Приморья одобрил продление закона о поддержке дольщиков этого города

17 марта, PrimaMedia. В закон Приморского края о поддержке граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа и чьи права нарушены, будут внесены изменения. Они позволят обманутым дольщикам, не вошедшим в реестр, рассчитывать на получение социальных выплат для приобретения новых квартир. Проект изменений в закон одобрил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Вопрос о решении проблемы дольщиков Партизанска по так называемой "шахтерской программе" задали главе региона жители городского округа в ходе встречи, которая состоялась накануне. Андрей Тарасенко заявил, что одобрил внесение поправок в краевой закон, по которому 76 пострадавших дольщиков Партизанска уже смогли получить свидетельства, дающие право на приобретение жилых помещений, и купить квартиры.

"Мы продлим действие закона и на 2018 год, чтобы все, кто не успел в прошлом году реализовать свое право, сделали это. Нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда", – заявил врио губернатора.

На сегодняшний день, как рассказали в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, осталось 29 человек, которые пока не смогли получить выплаты по объективным причинам. Прежде всего, это те люди, которые остались в процедуре банкротства по домам, сданным в эксплуатацию. В связи с чем и было принято решение о разработке изменений в действующий закон, чтобы в комплексе решить проблему обманутых дольщиков в Партизанске.

По словам руководителя инспекции стройнадзора Михаила Заиченко, в настоящее время документ проходит процедуру согласования в профильных департаментах и готовится к вынесению на рассмотрению краевым Законодательным собранием.

"По поручению врио губернатора вместе с руководством муниципалитета на днях встретился с дольщиками, ответил на все их вопросы, уточнил списки пострадавших граждан. Сами дольщики выбрали полномочного представителя для постоянного взаимодействия с нашей инспекцией. Им стала Алла Ли. Она одна из первых начинала работу за восстановление нарушенных прав и в числе первых получила свидетельство на выплату, приобрела квартиру, а теперь помогает решить проблему другим. Сами дольщики очень надеются, что одобренные главой края изменения в закон будут приняты в ближайшее время", – отметил Михаил Заиченко.

Напомним, строительство микрорайона малоэтажной застройки в районе улицы Замараева Партизанского городского округа, куда входило девять домов, осуществляла компания ООО ИСК "Партизанскстрой". Строительство шло с привлечением средств граждан в соответствии с законодательством о долевом строительстве по программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда в шахтерских городах и поселках. Строительство шести объектов было приостановлено в середине 2012 года в связи с неудовлетворительным финансовым положением застройщика. Ситуация усугубилась тем, что в 2014 году в отношении компании "Партизанскстрой" была отрыта процедура банкротства.

Вместе с тем ситуация была своевременно поставлена на контроль администрации края и результате проведенной работы три дома по улице Замараева были достроены, это жилые дома № 25, №22/2 и №20/1, что составило в общей сложности 108 квартир.

А строительство трех домов под номерами 20, 22/1 и 24 было приостановлено на уровне фундаментов и завершение строительства было бы экономически нецелесообразным. Тогда руководством Администрации Приморского края было принято решение о выплате компенсации пострадавшим гражданам и создании для этого специального закона. Такой закон был принят в конце 2016 года, вступил в силу в 2017 году.

Отметим, Партизанск – единственный город в Приморском крае, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев.

За последние годы в крае удалось завершить строительство десяти долгостроев. И сегодня этот вопрос находится на особом контроле врио губернатора.

"В крае проводится большая работа по оказанию помощи обманутым дольщикам, но люди не всегда ее видят. Вы должны активно подключаться по всем объектам, это касается всех присутствующих! Если возникают сложности – встречайтесь с людьми, разъясняйте, предлагайте варианты решения проблем", – дал поручение глава края застройщикам, главам муниципалитетов и представителям краевой администрации.

Учитывая высокие риски долевого строительства на федеральном уровне, принято решение в течение трех лет отказаться от такой формы работы застройщиков. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования утвердить дорожную карту по "поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан".