Приморский силач протащил судно весом 10,5 тысяч тонн в честь Крыма

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Приморский силач протащил судно весом 10,5 тысяч тонн в честь Крыма

17 марта, PrimaMedia. Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, приморский силач Иван Савкин по прозвищу "Титан" установил новый мировой рекорд по буксировке плавсредств. В преддверии Дня присоединения Крымского полуострова к России тяжелоатлет со второго раза смог отбуксировать контейнеровоз весом 10,5 тысяч тонн на два метра. Свой рекорд он посвятил супруге, сообщает ИА PrimaMedia.

Организатором и основным партнером мероприятия выступила компания "Камчатское морское пароходство". Местом схватки с плавсредством стал Первомайский судоремонтный завод. Со второй попытки Савкин отбуксировал контейнеровоз "Сергей Гаврилов" массой 10 тысяч 500 тонн на расстояние два метра.

"На данный момент это самый большой вес, который когда-либо был отбуксирован одним человеком. Мое достижение приурочено к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. А посвящаю я рекорд своей супруге Наташе", — прокомментировал Иван Савкин.

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