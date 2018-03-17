Субботник. Фото: Позаимствовано со страницы Майи Шалуновой в Facebook

Активные граждане Владивостока помогли мэрии очистить Вечный огонь от снега

Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" к митингу в честь воссоединения Крыма с Россией готов

17 марта, PrimaMedia. Активные горожане провели субботник на территории мемориального комплекса "Боевая слава ТОФ" с Вечным огнем, который после снегопада в городе оказалось некому убрать. Сегодня, 17 марта, представители общественных организаций и неравнодушные граждане очистили памятное место от снежных заносов и куч, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в середине текущей недели в редакцию агентства обратились местные жители, возмущенные беспорядком на территории мемориала. После снегопада, который прошел во Владивостоке 7-8 марта, здесь курсанты расчищали снег, прокладывая тропинки. Но впоследствии снег никто не вывез, огромные кучи так и остались у Вечного огня. Лестница со стороны штаба Тихоокеанского флота, который размещается по левую сторону от мемориала, и вовсе оказалась полностью засыпанной снегом.

"Комплекс, расположенный в ста шагах от штаба флота, в таком скверном состоянии. Как может быть такое отношение к памятнику в городе воинской славы? Стыдно в таком виде содержать памятные места. К тому же, туристы тут точно не при чем. Туристические маршруты должны быть доступны всегда", – поделился своим мнением горожанин Александр.

Представители Тихоокеанского флота сослались на то, что территория комплекса не в их зоне ответственности. В пресс-службе мэрии на вопрос корр. агентства о планах по уборке территории мемориала ответили, что ликвидация последствий непогоды идет уже семь дней в круглосуточном режиме. Организации, которые регулярно проводят митинги возле подводной лодки, тоже не поспешили бросить все силы на очистку мемориала.

К концу недели мемориальный комплекс по-прежнему был в снегу, правда, уже изрядно подтаявшем. После публикации на ИА PrimaMedia к этой истории подключилась активная общественность города. В социальных сетях был брошен клич с призывом провести здесь субботник. В обед субботы, 17 марта, активисты провели уборку.

"Ударно потрудились сегодня два часа на #СнегоСубботник по очистке Мемориального комплекса "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке от снега и льда. Привели в порядок лестницы возле самого памятника и в сквере ТОФ. Почистили периметр вокруг мемориала – чтобы трактор, убирающий снег на площадке перед комплексом, его не повредил", — написала на своей странице в Facebook общественница Майя Шалунова.

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В субботнике приняли участие представителям Приморской краевой общественной организации ветеранов боевых действий "Контингент", организации "Альянс спортсменов Приморского края", Приморской краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов, Приморской региональной общественной организации по сохранению культурного наследия казачества "Казачий стан", Молодежной палаты Думы г. Владивостока. Некоторые горожане пришли с детьми. Лично участие в субботнике принял спикер гордумы Андрей Брик.

Между тем, отметим, что уже завтра, 18 марта, в 16.00 здесь состоится митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова. Публичное мероприятие инициировано Приморским краевым Советом ветеранов.

Сохранилась проблема с тем, что горожане паркуются прямо возле комплекса. Машины стояли у памятного места и сегодня. Впрочем, можно рассчитывать, что завтра ввиду определенных обстоятельства ГИБДД будет работать более внимательно в этой части города. И, может быть, в дальнейшем здесь появится табличка "Работает эвакуатор", отсутствие которой не дает права и возможности эвакуировать "горе-парковщиков".

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