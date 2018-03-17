В пригороде Владивостока на ходу загорелся рейсовый автобус

Пожар. Фото: Скрин ДПС_Контроль

Спасти транспортное средство не удалось (ВИДЕО)

17 марта, PrimaMedia. Рейсовый автобус 112, следовавший из Владивостока в Тавричанку, загорелся на ходу в районе Седанки. По предварительным данным, произошло замыкание в отсеке двигателя. Транспортное средство сгорело полностью. По данным МЧС РФ по Приморскому краю, никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia.

Автобус загорелся на ул. Маковского после развязки в сторону города Артема. Предварительно, из-за замыкания в отсеке двигателя.

"Всех пассажиров эвакуировали. До приезда огнеборцев водитель с очевидцами пытался потушить пламя. Автобус сгорел за несколько минут полностью", — сообщается в местном паблике dps_control.

В МЧС сообщили, что 17 марта в 16.11 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о возгорании в рейсовом автобусе на трассе в районе остановки Седанка. Через 10 минут на место прибыли расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Еще через шесть минут возгорание было локализовано, а в 16.33 – полностью ликвидировано. Впрочем, от автобуса ничего, кроме каркаса не осталось. По данным очевидцев, он сгорел молниеносно. Общая площадь распространения огня составила 15 кв. м.

В результате случившегося никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по Приморью.