«Аэрофлот» поздравил юбилейных пассажиров в аэропорту Владивостока

Один из юбилейных пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В честь 95-летия авиакомпании подарки получили те, кто зарегистрировался на рейсы под номером 95

17 марта, PrimaMedia. Первая авиакомпания страны "Аэрофлот" сегодня в честь своего 95-летия сделала подарки пассажирам, зарегистрировавшимся на рейсы 95-ми. В аэропорту Владивостока удача улыбнулась двум пассажирам московских рейсов – утреннего и дневного.

Как рассказали корреспонденту ИА PrimaMediа представители авиакомпании, для самих пассажиров это было сюрпризом – о своем случайном выигрыше они узнали только у стойки регистрации. В больших подарочных пакетах их поджидали модели самолетов в масштабе 1:100, которые эксплуатируются в авиакомпании, и эксклюзивные чайные пары из фарфора. Также счастливчики получили сертификаты "юбилейных" пассажиров, возможность на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта и повышение в классе обслуживания.

На утреннем рейсе удача улыбнулась приморцу Егору Кобзарю, а подаренному самолету особенно обрадовались провожавшие его племянники.

Призер Егор Кобзарь и его племянники. Фото: предоставлено компанией "Аэрофлот" Призер Егор Кобзарь. Фото: предоставлено компанией "Аэрофлот" 1 / 2

"Уже на протяжении многих лет я выбираю рейсы компании "Аэрофлот". Бортпроводники всегда приятные, внимательные. В салонах чистота, питание отличное. Да и чувствуешь себя на борту в безопасности", — поделился Егор.

"Это очень неожиданно и приятно! Все время слышишь, как кто-то где-то стал юбилейным покупателем – и вот вдруг ты сам им стал! Я доверяю Аэрофлоту и очень часто выбираю именно эту компанию – за надежность, уровень сервиса, пожалуй, это одна из лучших авиакомпаний", — признался пассажир второго рейса Дмитрий Кузнецов.

Он сообщил, что летать ему приходится часто – работа в крупной компании связана с разъездами по стране. В нынешнюю командировку из Москвы во Владивосток он отправился с коллегой, а удачливый номер при регистрации выпал на обратном пути домой.

Призер Дмитрий Кузнецов с коллегой и сотрудниками "Аэрофлота". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Призер Дмитрий Кузнецов с коллегой и сотрудниками "Аэрофлота". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Призер Дмитрий Кузнецов с коллегой и сотрудниками "Аэрофлота". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Призер Дмитрий Кузнецов с коллегой и сотрудниками "Аэрофлота". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Призер Дмитрий Кузнецов с коллегой и сотрудниками "Аэрофлота". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Призер Дмитрий Кузнецов с коллегой и сотрудниками "Аэрофлота". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Сувениры от "Аэрофлота" в этот день получили не только пассажиры во Владивостоке, но и в других городах региона — Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

Как рассказала директор дальневосточного филиала "Аэрофлота" во Владивостоке Ирина Лапицкая, 95 лет – очень важная для авиакомпании дата: это возраст стабильности. "Сегодня Аэрофлот не только сохраняет высокую репутацию и остается первым национальным перевозчиком, но и уверенно занимает лидирующие позиции в мировой авиации. А воздушная линия Владивосток — Москва считается одной из наиболее значимых и востребованных. В первую очередь, это подтверждает положительная динамика пассажиропотока, который в прошлом году составил почти полмиллиона человек. И, безусловно, забота о пассажирах, обеспечение безопасности и поддержания на высоте уровня сервиса – одни из главнейших наших приоритетов".

К своему юбилею авиакомпания также открыла в зоне регистрации аэропорта Владивостока фотовыставку работ дальневосточных фотохудожников и споттеров "Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами". На призыв перевозчика откликнулись многие – в итоге было прислано больше тысячи снимков. На них запечатлены самолеты "Аэрофлота" в небе и на земле, летные экипажи и специалисты наземного обслуживания воздушных судов. Место действия всех снимков — аэропорт Владивостока. В итоге для выставки отобрали 24 лучших работы, а рядом с ними разместили модель "Боинга-777-300", рядом с которой уже полюбили фотографироваться путешественники.

В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В честь 95-летия "Аэрофлота" в аэропорту Владивостока устроили фотовыставку и чествование пассажиров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 8

Справка: "Аэрофлот" в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства BrandFinance. Также "Аэрофлот" получил звание "Любимой иностранной авиакомпании в Китае".

"Аэрофлот"в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал AirlineNetworkNews & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.

"Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 230 воздушных судов. Центральный офис компании базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.