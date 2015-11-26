Леопардесса, выкормленная ретривером, привыкает в приморском зоопарке к новому другу

17 марта, PrimaMedia. Юная обитательница зоопарка "Садгород" во Владивостоке, леопардесса Милаша, известная прежде всего тем, что ее выкормил золотистый ретривер, привыкает к новому другу. Корр. ИА PrimaMedia побывал на прогулке кошечки со среднеазиатской овчаркой Эльзой.

Напомним, что необычная дружба животных вновь стала событием в зоопарке "Садгород". Котенка леопарда Милашу взяла под "опеку" среднеазиатская овчарка Эльза. Юная леопардесса Милаша, которой всего 5 месяцев, была рождена в зоопарке от пары леопардов Влада и Алены, а выкормила котенка золотистый ретривер Тэсси.

Новый четвероногий друг Милаши — овчарка Эльза — ранее уже прославилась дружбой с львицей Астрой. Собака и львица – ровесницы, им по 7 месяцев. Они и сейчас живут вместе в одном вольере, играют, едят, спят. Возможно, именно "прививка", полученная во время общения с большой кошкой, сейчас упрощает дружбу Эльзы с Милашей.

По словам ветеринара Виктора, леопардесса постоянно пытается играть с собакой, может и цапнуть или неожиданно напасть. Но Эльза все терпит и не отвечает. К таким неожиданностям от кошачьих она уже привыкла.