Спорт. 08:50

"Луч-Энергия" уступил в Тамбове 1:2

Приморская команда находится на 15-ом месте в первенстве ФНЛ

18 марта, PrimaMedia. ФК "Луч-Энергия" из Владивостока уступил в выездном матче 28-тура первенства ФНЛ "Тамбову". Счет матча 2:1 в пользу "Тамбова". Три очка команде Андрея Талалаева принес точный удар нападающего Андрея Часовских. "Тамбов" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, "Луч" находится на 15 позиции в турнирной таблице ФНЛ, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже первый угловой хозяев едва не стал голевым: Шевчук слета пробил выше ворот. Второй корнер привел к взятию ворот — Горбатюк добил мяч в сетку с 7 метров.

На 28-ой минуте Павленко догнал мяч на ленточке и отдал на набегавшего Гелояна, удар нашего хавбека накрыли. На исходе тайма хозяева сумели провести в ворота "Луча-Энергии" второй мяч — Часовских пробил Шамова с острого угла. У нас бил Мязин, однако мяч после удара головой прилетел точно в руки Смирнова.

В самом начале второго тайма арбитр встречи Сельдяков указал на нарушение правил со стороны хозяев на линии штрафной площади.

Игроки "Луча-Энергии" апеллировали, что фол был в пределах штрафной. Однако и с этой точки Больевич как рукой закинул мяч в дальний от Смирнова угол — 1:2. Хозяева ответили убойным моментом Шлякова, но его мощный удар пришелся выше.

Ближе к концу встречи Гелоян имел хорошую возможность нанести прицельный удар с близкого расстояния, но не получилось.

За 5 минут до конца матча Гордиенко вошел в штрафную, пробил, мяч прошел рядом со штангой. "Луч-Энергия" наседал, и должен был сравнять счет. Хлебородов, находясь почти на линии вратарской прям напротив ворот, "киксанул" по катящемуся мячу.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Растим будущее поколение: игроки "Луча-Энергии" передают свой опыт юным футболистам

16 марта, 18:25

Луч заплатит огромный штраф за поведение болельщиков во Владивостоке

15 марта, 18:05

«Луч» переиграл «Оренбург» со счетом 1:0

10 марта, 20:50

Матч "Луч-Энергии"под угрозой: болельщиков просят помочь в уборке снега

10 марта, 10:35

Болельщики "Луча-Энергии" помогли клубу в очистке стадиона "Динамо" от снега

09 марта, 15:50

Картина дня

Приморье выбирает президента России: на участках ажиотаж, колбаса и школьные референдумы

08:50

"Луч-Энергия" уступил в Тамбове 1:2

17 марта, 13:10

Властям Приморья и Владивостока напомнили о графике выделения земли под рыбный рынок

17 марта, 17:45

В пригороде Владивостока на ходу загорелся рейсовый автобус

16 марта, 19:40

Мэр Владивостока о снегоуборочных силах города: Что это за техника?

16 марта, 14:30

Комплекс зданий ДВГТУ на главной сопке Владивостока отдали Мариинке
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia