"Луч-Энергия" уступил в Тамбове 1:2

Приморская команда находится на 15-ом месте в первенстве ФНЛ

18 марта, PrimaMedia. ФК "Луч-Энергия" из Владивостока уступил в выездном матче 28-тура первенства ФНЛ "Тамбову". Счет матча 2:1 в пользу "Тамбова". Три очка команде Андрея Талалаева принес точный удар нападающего Андрея Часовских. "Тамбов" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, "Луч" находится на 15 позиции в турнирной таблице ФНЛ, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже первый угловой хозяев едва не стал голевым: Шевчук слета пробил выше ворот. Второй корнер привел к взятию ворот — Горбатюк добил мяч в сетку с 7 метров.

На 28-ой минуте Павленко догнал мяч на ленточке и отдал на набегавшего Гелояна, удар нашего хавбека накрыли. На исходе тайма хозяева сумели провести в ворота "Луча-Энергии" второй мяч — Часовских пробил Шамова с острого угла. У нас бил Мязин, однако мяч после удара головой прилетел точно в руки Смирнова.

В самом начале второго тайма арбитр встречи Сельдяков указал на нарушение правил со стороны хозяев на линии штрафной площади.

Игроки "Луча-Энергии" апеллировали, что фол был в пределах штрафной. Однако и с этой точки Больевич как рукой закинул мяч в дальний от Смирнова угол — 1:2. Хозяева ответили убойным моментом Шлякова, но его мощный удар пришелся выше.

Ближе к концу встречи Гелоян имел хорошую возможность нанести прицельный удар с близкого расстояния, но не получилось.

За 5 минут до конца матча Гордиенко вошел в штрафную, пробил, мяч прошел рядом со штангой. "Луч-Энергия" наседал, и должен был сравнять счет. Хлебородов, находясь почти на линии вратарской прям напротив ворот, "киксанул" по катящемуся мячу.