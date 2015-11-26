В СИЗО-1 Владивостока сотрудники ФСИН и арестанты выбирают президента РФ

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В СИЗО-1 Владивостока сотрудники ФСИН и арестанты выбирают президента РФ

#ВыборыПрезидентаРФ

18 марта, PrimaMedia. Сотрудники ФСИН и постояльцы владивостокского следственного изолятора (СИЗО-1) сегодня, 18 марта вместе со всей страной выбирают президента РФ. Для волеизъявления более тысячи арестантов, которые до приговора суда не ограничены в избирательных правах, в учреждении оборудован избирательный участок № 580. Его в день голосования посетил фотокорреспондент ИА PrimaMedia.

Согласно статье 32 Конституции РФ, все граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока их виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, поэтому они имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Кроме подозреваемых голосуют сотрудники ФСИН по Приморскому краю.

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