С открытием избирательных участков в Приморье выстроились очереди голосующих. Фото: ИА PrimaMedia

Очереди голосующих выстроились с открытием избирательных участков в Приморье

Голосовать приходят даже с четвероногими, одна дама пришла "с хрюкающей собачкой" (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. На выборах президента Российской Федерации с открытием избирательных участков Владивосток и Приморский край показывает высокую активность. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia на многих участках краевого центра выстроились очереди.

Большое количество желающих проголосовать наблюдается на избирательном участке №501 во Владивостоке.

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Например, на участке №539 — до открытия пришло больше 10 человек, при чем, как правило, это не самый популярный участок.

А вот это это уже — поселок Восток, Красноармейский район.

поселок Восток, Красноармейский район

поселок Восток, Красноармейский район. Фото: предоставлено очевидцами

Вот, например, 741 участок во Владивостоке.

Например, 741 участок во Владивостоке.

Например, 741 участок во Владивостоке.. Фото: предоставлено очевидцами

А это Большой Камень.

Голосование в Большом камне

Голосование в Большом камне. Фото: предоставлено очевидцами

Также корреспондент ИА PrimaMedia передает, что на избирательные участки голосовать приходят с четвероногими, одна дама пришла "с хрюкающей собачкой".

Одна дама пришла "с хрюкающей собачкой"

Одна дама пришла "с хрюкающей собачкой". Фото: предоставлено очевидцами

На некоторых участках приморцам обещали организовать продажу дешевых продуктов. Наши корреспонденты нашли буфет и колбасу на участке №609, бухта Тихая, "Энергетический колледж".

18 марта в Приморье открывается 1325 стационарных избирательных участков, работать на них будут более 10 тысяч человек. Всего в крае зарегистрировано 1 466 599 избирателей. Для удобства волеизъявителей перед выборами президента был апробирован новый порядок включения граждан в списки избирателей. Более 55 тысяч приморцев подали заявления о голосовании не по прописке. Как проходят выборы президента России в Приморском крае, вам расскажут корреспонденты ИА PrimaMedia.

Сегодня 14 муниципальных образованиях Приморья проходит фотоконкурс "Приморье выбирает". Жители края могут выиграть планшеты, смартфоны и другую технику за селфи на избирательном участке. Организатором выступила Молодежная организация "Мы едины".

Подробности на сайте ПриморьеВыбирает.рф.

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