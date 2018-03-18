Жители Чукотки и Камчатки голосуют активнее, чем в 2012 году. Фото: ИА PrimaMedia

С момента открытия участков проголосовали 28,06% (31 220 человек) на Чукотке и 13,43% жителей Камчатки

18 марта, PrimaMedia. Высокая активность избирателей в Чукотском автономном округе и Камчатском крае отмечена в первые часы голосования на выборах президента России. С момента открытия участков проголосовали 28,06% жителей Чукотки и 13,43% (31 220 человек) жителей Камчатки, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Люди голосуют активнее, чем 4 марта 2012 года, когда к 10.00 на выборах президента России проголосовали 26,96% жителей Чукотки", — цитирует агентство "Интерфакс" председателя избирательной комиссии региона Оксану Талызину. По ее словам, никаких нарушений в первые часы работы не зарегистрировано.

"На Камчатке явка к 10.00 по местному времени составила 31 220 человек — 13,43% избирателей (в 2012 — 9,59%)", — доложила председатель краевого Избиркома Инга Иринина. Выборы в регионе также проходят без нарушений.