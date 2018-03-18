Почти 10 тысяч избирателей проголосовали на выборах президента РФ досрочно. Фото: ИА PrimaMedia

Досрочное голосование было организовано на 218 судовых избирательных участках для 7684 избирателей

18 марта, PrimaMedia. В Приморье завершилось досрочное голосование для избирателей, находящихся на судах в рейсах, а также проживающих в труднодоступных местностях Приморья. Об этом сообщила в воскресенье, 18 марта, на брифинге в Едином информационном центре по выборам Президента Российской Федерации член Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Татьяна Заболотная, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам представителя крайизбиркома, возможностью проголосовать досрочно воспользовались 9678 избирателей.

"Досрочное голосование было организовано на 218 судовых избирательных участках для 7684 избирателей. Кроме того, в Тернейском и Красноармейском районах края для 1070 жителей труднодоступных населенных пунктов были открыты 42 участка, где прошло досрочное голосование", – отметила она.

Татьяна Заболотная также добавила, что в день выборов Президента РФ, с учетом "временных" участковых избирательных комиссий, в Приморье открыты более 1500 избирательных участков.

"На выборах Президента Российской Федерации работают более 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий. В Приморье двери избирательных участков сегодня открыты для 1,5 млн граждан", – добавила представитель ведомства.

Отметим, на выборы Президента РФ зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Напомним, для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков будут установлены видеокамеры, изображение с которых будет транслироваться на сайте Нашвыбор2018.рф.

Кроме того, в этом году будут использованы 145 комплексов обработки бюллетеней. За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 08.00 до 20.00.