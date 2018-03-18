Наблюдатели ОБСЕ посетили избирательные участки во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
#ВыборыПрезидентаРФ

Наблюдатели ОБСЕ посетили избирательные участки во Владивостоке

Замечаний о нарушении законодательства международные представители не отмечают

18 марта, PrimaMedia. Наблюдатели ОБСЕ побывали в школе № 5 на канале на Русском, а также в школе на Ялтинской во Владивостоке. Они ознакомились с оформлением избирательных участков, ходом выдачи бюллетеней, работой членов УИК и общественных наблюдателей. Замечаний по ходу посещения у наблюдателей ОБСЕ не было, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации краевой избирательной комиссии в Приморье работает несколько групп наблюдателей за ходом голосования. Кроме наблюдателей ОБСЕ, за соблюдением требований российского законодательства на выборах 18 марта следят представители стран СНГ, Европейского паламента, а также международной миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по наблюдению за подготовкой и проведением выборов президента России

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