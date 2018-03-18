«Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока массово скупают дешевые продукты

"Что это за тушенка за 39 рублей?": жители Владивостока поражены ценами на участках. Фото: ИА PrimaMedia

Рядом с избирательными участками торгуют молоком, рисом и гречкой по низким ценам, люди выстраиваются в очереди (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Рядом с избирательными участками на выборах президента РФ во Владивостоке, как и было обещано перед началом голосования, реализуют популярные у населения продукты по низким ценам. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий, избиратели массово скупают дешевую тушенку и другую продукцию. К лотку с продуктами выстраиваются очереди.

Торговля рядом с избирательными участками №814 и 815 в районе Фанзавода на Океанской идет полным ходом. С одной стороны бакалея, с другой — свежая выпечка. Покупатели интересуются у продавцов качеством продукции. Некоторые закупаются, что называется большими партиями, кто-то стоит и со скепсисом приговаривает: "Что это за тушенка за 39 рублей? Такую, наверное, даже собаки есть не будут". Несмотря на это уже к 11.00 вся дешевая тушенка здесь была распродана.

«Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока поражены ценами на участках. Фото: ИА PrimaMedia «Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока поражены ценами на участках. Фото: ИА PrimaMedia На избирательных участках на выборах президента РФ во Владивостоке, как и было обещано перед началом голосования, торгую продуктами по низким ценам. Фото: ИА PrimaMedia На избирательных участках на выборах президента РФ во Владивостоке, как и было обещано перед началом голосования, торгую продуктами по низким ценам. Фото: ИА PrimaMedia На избирательных участках на выборах президента РФ во Владивостоке, как и было обещано перед началом голосования, торгую продуктами по низким ценам. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Отметим, что цены на многие продукты на порядок меньше, чем в магазинах города. Литр сока стоит 33 рубля, 1,5 литра воды 14 рублей, йогурт 10 рублей, молоко 40 рублей, кукуруза 23 рубля, макароны 17 рублей, сайра 40 рублей, рис 38 рублей, гречка 37 рублей, растительное масло 55 рублей. Как отмечает корр. агентства, кроме тушенки люди активно скупают кукурузу и сайру.

«Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока поражены ценами на участках. Фото: ИА PrimaMedia «Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока поражены ценами на участках. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

К слову, продукты все нормальные — сроки годности истекут нескоро. Корр. ИА PrimaMedia планируют посетить несколько избирательных участков во Владивостоке. В итоговом материале мы расскажем, чем торговали на участках и какого качества были продукты.

Напомним, что во Владивостоке в день проведения выборов президента около избирательных участков осуществляют реализацию продовольственных товаров по ценам производителей. Информацию об этом распространила горадминистрация. В сообщении пресс-службы говорится, что "свою продукцию представят такие предприятия, как Рыбозавод "Большекаменский", "Родимая сторонка", Торговый дом "Михайловский", "Владхлеб", "Элефант", "Надежда-95", "Никольск", "Полесье", а также представители крестьянско-фермерских хозяйств Приморья".