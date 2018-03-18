Глава Приморья проголосовал на выборах президента РФ. Фото: пресс-служба АПК
#ВыборыПрезидентаРФ

Глава Приморья проголосовал на выборах президента РФ

Андрей Тарасенко вместе с женой посетили участок №817

18 марта, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с супругой Светланой сегодня , 18 марта, отдал свой голос на избирательном участке на выборах президента РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Глава Приморья вместе с женой посетили участок №817, на который заявились 1078 избирателей.

Глава региона призвал жителей края проявить свою активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании – повлиять на дальнейшее развитие Приморья.

"Сегодня день выборов президента Российской Федерации. Очень важно, чтобы каждый выполнил свой гражданский долг и проголосовал, потому что от этого зависит наше будущее", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Отметим, что всего в списки избирателей были внесены почти 1,5 млн совершеннолетних приморцев.

Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 8.00 до 20.00.

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