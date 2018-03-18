Народный артист России Николай Цискаридзе проголосовал за президента в Приморье

Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема

После очередного приезда во Владивосток он возвращался в Москву утренним рейсом (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Народный артист России Николай Цискаридзе на избирательном участке № 322 в городе Артеме Приморского края проголосовал на выборах президента РФ. Местные жители, пришедшие голосовать, увидев популярного артиста, брали у него автограф и хотели сделать фото на память, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Артема.

Все 58 избирательных участка в Артемовском городском округе начали свою работу ровно в 8.00. Те, кто пришел голосовать на избирательный участок № 322 во Дворце культуры угольщиков были приятно удивлены появлением популярного артиста.

После гимна РФ первый бюллетень для голосования был выдан Николаю Цискаридзе. Председатель участковой избирательной комиссии тепло поприветствовала знаменитого артиста, вручив ему на память фотоальбом о городе Артеме и набор шоколадных конфет от Приморского кондитера.

Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема 1 / 5

Сегодня Николай Цискаридзе после очередного приезда во Владивосток возвращался в Москву утренним рейсом. Чтобы не пропустить важное и значимое событие — выборы президента России — он заранее позаботился и написал заявление о голосовании по месту пребывания, таким местом стал город Артем, где расположен международный аэропорт Владивосток. Николай Цискаридзе первым на этом избирательном участке отдал свой голос за президента России.

Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема 1 / 5

"Я всегда хожу на выборы. Это гражданский долг, который очень почетно и приятно исполнять. Помню, когда были молодыми, мы всегда активно обсуждали выборы, всегда ходили голосовать. От выборов жду, конечно, перемен к лучшему, но обязательно должна быть стабильность, уверенный курс на дальнейшее развитие. В Приморье бываю часто, занимаюсь здесь с детьми. В Приморье как и по всей России, много талантливых детей", — рассказал Николай.

Голосование в Артеме идет полным ходом. Явка на 10.00 составила 7,8 %.