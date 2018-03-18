Народный артист России Николая Цискаридзе первым проголосовал за президента в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Артема
#ВыборыПрезидентаРФ

Народный артист России Николай Цискаридзе проголосовал за президента в Приморье

После очередного приезда во Владивосток он возвращался в Москву утренним рейсом (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Народный артист России Николай Цискаридзе на избирательном участке № 322 в городе Артеме Приморского края проголосовал на выборах президента РФ. Местные жители, пришедшие голосовать, увидев популярного артиста, брали у него автограф и хотели сделать фото на память, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Артема.

Все 58 избирательных участка в Артемовском городском округе начали свою работу ровно в 8.00. Те, кто пришел голосовать на избирательный участок № 322 во Дворце культуры угольщиков были приятно удивлены появлением популярного артиста.

После гимна РФ первый бюллетень для голосования был выдан Николаю Цискаридзе. Председатель участковой избирательной комиссии тепло поприветствовала знаменитого артиста, вручив ему на память фотоальбом о городе Артеме и набор шоколадных конфет от Приморского кондитера.

1 / 5

Сегодня Николай Цискаридзе после очередного приезда во Владивосток возвращался в Москву утренним рейсом. Чтобы не пропустить важное и значимое событие — выборы президента России — он заранее позаботился и написал заявление о голосовании по месту пребывания, таким местом стал город Артем, где расположен международный аэропорт Владивосток. Николай Цискаридзе первым на этом избирательном участке отдал свой голос за президента России.

1 / 5

"Я всегда хожу на выборы. Это гражданский долг, который очень почетно и приятно исполнять. Помню, когда были молодыми, мы всегда активно обсуждали выборы, всегда ходили голосовать. От выборов жду, конечно, перемен к лучшему, но обязательно должна быть стабильность, уверенный курс на дальнейшее развитие. В Приморье бываю часто, занимаюсь здесь с детьми. В Приморье как и по всей России, много талантливых детей", — рассказал Николай.

Голосование в Артеме идет полным ходом. Явка на 10.00 составила 7,8 %.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

К избирательному участку во Владивостоке приходится пробираться по сугробам и «чаче»

13:25

Глава Приморья проголосовал на выборах президента РФ

12:00

«Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока массово скупают дешевые продукты

11:35

Наблюдатели ОБСЕ посетили избирательные участки во Владивостоке

10:45

В СИЗО-1 Владивостока сотрудники ФСИН и арестанты выбирают президента РФ

10:25

Картина дня

Приморье выбирает президента России: на участках ажиотаж, колбаса и референдумы - ОНЛАЙН

12:20

Народный артист России Николай Цискаридзе проголосовал за президента в Приморье

11:35

«Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока массово скупают дешевые продукты

13:00

В Приморье на выборах президента РФ на 12.00 проголосовало около 400 тысяч избирателей

13:25

К избирательному участку во Владивостоке приходится пробираться по сугробам и «чаче»

09:30

Очереди голосующих выстроились с открытием избирательных участков в Приморье
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia