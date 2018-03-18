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К избирательному участку во Владивостоке приходится пробираться по сугробам и «чаче»

Вдоль Русской даже к выборам не убрали снег с тротуаров и проходов к зебрам (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Чтобы отдать свой голос за президента РФ, к избирательному участку №845 во Владивостоке приходится пробираться по сугробам и "чаче" из подтаявшего снега. А все потому, что вдоль улицы Русской – от кольца Багратиона до остановки Варяг – до сих пор не очистили тротуары посте 8-мартовского снегопада, передает ИА PrimaMedia.

Участковая избирательная комиссия №845 находится в здании "Колледжа машиностроения и транспорта", сюда приписаны все те, кто проживает на Русской, выше кольца Багратиона.

"10 дней со снегопада прошло, а у нас никто тротуары так и не почистил, — возмущаются горожане. – Чтобы дойти на УИК, надо или сапоги резиновые, калоши надевать, или уметь летать. Пока сходили на выборы, ноги промокли, потому что там не обойти: слякоть и лужи на солнечной стороне, более-менее нормальный тротуар в снегу – с другой, а чтобы перейти дорогу по "зебре", надо перелезть сугроб".

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Оказалось, что снежные отвалы здесь не убрали даже от остановки.

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На тротуаре у остановки "Кольцо Багратиона" тротуары тоже не почистили. Как следствие – непролазная "каша" из растаявшего снега.

"Чача" на кольце Багратиона. Снег тут с тротуара не убирали, потому сейчас страдают люди

"Чача" на кольце Багратиона. Снег тут с тротуара не убирали, потому сейчас страдают люди. Фото: ИА PrimaMedia

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