В Приморье на 15.00 проголосовало 44,99% избирателей

18 марта, PrimaMedia. Оглашены данные по явке на президентских выборах в Приморском крае на 15.00. К этому моменту в Приморье проголосовало 662 537 избирателей, или 44,99%, сообщает ИА PrimaMedia.
В 2012 году на это же время — 44,53%. Небольшая положительная динамика.
По словам члена Крайизбиркома Виктора Васильевича Ревы, нынешние темпы дают надежду, что конечный результат будет в более позитивную сторону по сравнению с прошлыми президентскими выборами.
— Пока нет серьезных замечаний и жалоб ни от избирателей, ни от организаторов. На некоторых участках скапливается большое количество людей, в основном из-за того, что приходят организованные группы — курсанты, студенты и так далее.
он уточнил, что в сети интернет появилось уже немало фальшивых съемок якобы с участков для голосования.
— Сейчас запустили такую картинку по Находке. Это все фальшивка! Потому что аналогичная картинка, только с другим текстом уже гуляла по стране. Ничего похожего на вброс в Приморье сейчас быть не может ни в практическом ни в теоретическом плане, — прокомментировал Виктор Рева.