Выборы в Приморском крае. Фото: ИА PrimaMedia
#ВыборыПрезидентаРФ

В Приморье на 15.00 проголосовало 44,99% избирателей

На выборах в 2012 году на это время явка составляла всего 44,53%

18 марта, PrimaMedia. Оглашены данные по явке на президентских выборах в Приморском крае на 15.00. К этому моменту в Приморье проголосовало 662 537 избирателей, или 44,99%, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2012 году на это же время — 44,53%. Небольшая положительная динамика.

По словам члена Крайизбиркома Виктора Васильевича Ревы, нынешние темпы дают надежду, что конечный результат будет в более позитивную сторону по сравнению с прошлыми президентскими выборами.

— Пока нет серьезных замечаний и жалоб ни от избирателей, ни от организаторов. На некоторых участках скапливается большое количество людей, в основном из-за того, что приходят организованные группы — курсанты, студенты и так далее.

он уточнил, что в сети интернет появилось уже немало фальшивых съемок якобы с участков для голосования.

— Сейчас запустили такую картинку по Находке. Это все фальшивка! Потому что аналогичная картинка, только с другим текстом уже гуляла по стране. Ничего похожего на вброс в Приморье сейчас быть не может ни в практическом ни в теоретическом плане, — прокомментировал Виктор Рева.

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