Избиратели в Приморье после голосования ящиками скупают тушенку и растительное масло

Торговля довольно бойкая. Фото: ИА PrimaMedia

На некоторых участках наблюдаются длинные очереди, так как продавцов не снабдили калькуляторами

18 марта, PrimaMedia. Дешевые продукты питания, которые в день выборов президента РФ продают на избирательных участках в Приморье, скупают ящиками. Как предполагают граждане, стоящие в очередях, тушенку и сгущенку по 30 банок, по 10 бутылок растительного масла и по 300 пакетиков чая берут перекупщики, сообщает ИА PrimaMedia.

На некоторых участках во Владивостоке наблюдаются длинные очереди, причем возникают они не только из-за ажиотажа, вызванного низкими ценами, но и то, что продавцов не снабдили достаточным количеством исправных калькуляторов.

"Мы тут работаем с 7.00 и еще даже не присели чаю попить – все время очередь. И мы не виноваты в том, что у нас один калькулятор на двоих, да еще и плохо работающий – так нас обеспечили", — отметила торговый работник на УИК в машиностроительном техникуме.

Про один калькулятор заметили и на торговой точке при УИК на Фанзаводе.

Стоит отметить, что пока один продавец занимается выдачей товара и расчетом покупателей, другой только и успевает подносить пакеты с сахаром по 36 рублей за кг, майонез по 81 рублю за кг и тушенку по 39 рублей.

Напомним, что во Владивостоке в день проведения выборов президента около избирательных участков осуществляют реализацию продовольственных товаров по ценам производителей. Информацию об этом распространила горадминистрация. В сообщении пресс-службы говорится, что "свою продукцию представят такие предприятия, как Рыбозавод "Большекаменский", "Родимая сторонка", Торговый дом "Михайловский", "Владхлеб", "Элефант", "Надежда-95", "Никольск", "Полесье", а также представители крестьянско-фермерских хозяйств Приморья".