Какому тренду в продвижении Дальнего Востока дал отмашку президент

18 марта, PrimaMedia. Выступая 1 марта с посланием к Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин не стал делать особых акцентов на развитии российского Дальнего Востока, ограничившись, казалось бы, лишь подтверждением того, что это развитие будет продолжено.
"Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось", — заявил президент, ранее, напомним, выдвинувший тезис о том, что развитие Дальнего Востока — приоритет для страны на весь XXI век.
Вкупе же с другим предложением главы государства – о масштабном пространственном развитии страны – лаконичное "чтобы люди жили здесь комфортно" может говорить об официальной смене парадигмы и в процессе медийного освещении того, как и чем живет сегодня Восток России. По мнению редакции ИА PrimaMedia, новый тренд вызревал достаточно давно, и подтверждения этому – в следующем материале.
Экономика опередила ментальность
Судя по всему, жизнь привнесла в реализацию "дальневосточного приоритета" новые аспекты, связанные, как можно предположить, с необходимостью, с одной стороны, остановить отток населения из регионов ДФО, а с другой – увеличить количество переезжающих сюда граждан.
"Чем больше люди по всей стране узнают о возможностях Дальнего Востока, о новой экономической политике, которая реализуется здесь, тем лучше для всех. Роль СМИ в формировании имиджа Дальнего Востока, в изменении ментальности людей очень велика, — с таким призывом обратился к участникам Дальневосточного медиафорума (Хабаровск, 26-27 февраля) полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. — Причем экономика намного быстрей меняется, чем образ Дальнего Востока, сложившийся у наших граждан. Я, например, точно знаю, что Дальний Восток – это место, где строятся новые заводы, стадионы, больницы, дома, что здесь – будущее страны. Но донести до людей этот образ региона без СМИ мы не сможем".
Обращаясь к журналистам, полпред попросил поддержать на телевидении, радио, интернете и в газетах реализуемую на Дальнем Востоке новую экономическую и социальную политику развития территории.
С новым трендом популяризации Дальнего Востока и тех масштабных изменений, которые здесь происходят, согласен и известный российский политолог и экономист, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Дальний Восток должен быть модным — и будет им. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Нельзя из Москвы это придумать. Должны заняться идеей такие люди, как вы – неравнодушные к проблемам Дальнего Востока журналисты, ученые, профильные ведомства", — отметил Караганов в ходе недавней беседы с корр. медиахолдинга PrimaMedia.
заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ
Автор фото: из личного архива автора
- В мире, насыщенном событиями и столкновениями интересов, необходима работа по освещению, разъяснению и продвижению в СМИ любого общественного процесса или социального объекта развития. Касательно Дальнего Востока Российской Федерации в этом контексте следует выделить два направления.
I. Приоритетность развития ДВ РФ и соответствующее финансирование со стороны государства региональных программ понятна далеко не всем в России или не в полном объёме. Соответственно в медийном поле внутри страны необходимо формулировать чёткий посыл о стратегической значимости восточной части РФ. Опять же здесь, как мне кажется, необходима не только позитивная повестка, но и соответствующие разъяснения. Во-первых, дальневосточные субъекты РФ важны как составляющая часть Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – наиболее динамично развивающейся и густонаселённой части мира. Во-вторых, попытка "законсервировать" ДВ РФ в нынешнем положении несостоятельна в силу того, что внешнее демографическое, политическое и экономическое давление не позволит регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) оставаться незаселёнными и неосвоенными. И, наконец, третье, Дальний Восток служит границей как континента, так и нашей страны, что важно с военно-стратегической точки зрения. Фактически, Восток России придает законченную ценность всей огромной территории нашей страны.
II. Если же говорить о состоянии дел в восприятии образа Дальнего Востока РФ за рубежом, то здесь дела обстоят весьма плачевно. Речь, прежде всего, идёт об инвестиционной привлекательности дальневосточных территорий. Во многом это утверждение касается и всей России. В подавляющем большинстве мировая пресса даёт негативный образ российского государства. Например, если вы будете изучать информационный поток, генерируемый американской прессой от The New York Times до The Daily Beast, вы увидите, что русская тема примерно в 90% публикаций звучит весьма мрачно, если не сказать, угрожающе.
Мониторинг зарубежной прессы силами Экспертно-аналитического центра ДВФУ показывает, что в медийном пространстве событийный ряд в Восточной части России – это фактически "черная дыра". ДФО изредка упоминается во время проведения военных учений в регионе, при освещении проектов по добыче углеводородов на сахалинском шельфе, в период проведения Восточного экономического форума (достаточно избирательно) и при посещении ДВ РФ первыми лицами России или других государств.
В подтверждении этого тезиса отмечу: когда на Восточном экономическом форуме в 2017 году выступала министр иностранных дел Индии госпожа Сушма Сварадж, она с "удивлением" отметила, насколько богат и разнообразен Дальний Восток России. Естественно, что столь именитый гость форума обладал пониманием того, что из себя представляет ДФО РФ, но эти сведения были подготовлены референтами индийского МИДа, а не почерпнуты из прессы.
Соответственно важность продвижения темы развития Дальнего Востока как во вне страны, так и внутри нашего государства остается значимой как в плане осуществления текущих проектов, так и с учетом реализации стратегических программ.
Новое время – новые тренды
Профильные ведомства в 2017 году, как представляется, приложили немало усилий для того, чтобы Дальний Восток, по выражению того же Сергея Караганова, наконец-то стал "частью нашего сознания".
Как сообщил ИА PrimaMedia заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Сергей Нехаев (да-да, экс-вице-губернатор Приморья), минувший год показал хороший рост количества позитивных сообщений о Дальнем Востоке в общефедеральной информационной повестке — на 780 тысяч материалов. Таким образом, в 2017 году в российских СМИ вышло более 3,2 млн сообщений про новую экономическую политику на Дальнем Востоке. Это составляет 4,8% от всего информационного потока страны (в 2016 году эта доля составила чуть менее 4%).
Задачи на 2018 год – не менее амбициозны. По словам Сергея Нехаева, целевой показатель – 4 млн позитивных сообщений о Дальнем Востоке и доля "дальневосточной тематики" в общефедеральной информационной повестке должна уже составлять не меньше чем 5,5%.
Следует отметить, что в 2017 году информационная работа в госструктурах по развитию Дальнего Востока полностью перешла в формат функционального проектного офиса, в который включены специалисты по информационной работе Минвостокразвития, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем востоке, Корпорации развития Дальнего Востока и Общественного совета Минвостокразвития.
— Цель нашей совместной работы состоит в том, чтобы положительно про Дальний Восток в средствах массовой информации говорили больше, чтобы люди больше знали и понимали, какие изменения сегодня идут здесь, максимально полно рассказывать об утвержденном президентом страны государственным курсе по развитию Дальнего Востока, конкретных решениях принимаемых для развития территории и создания комфортных условий для жизни, — говорит Сергей Нехаев, который не только курирует сегодня работу информационного проектного офиса, но и, по сути, является его "отцом-основателем".
Одна из приоритетных задач проектного информационного офиса, по словам Нехаева, — формирование у жителей страны и международного сообщества единого образа Дальнего Востока как территории приоритетного, опережающего развития всех сфер: от экономики до культуры. Такую задачу, уточняет Нехаев, перед проектным офисом поставил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
— В 2017 году мы проводили активную работу по информационному сопровождению программы "Дальневосточный гектар". Впервые в нашей стране с 1 февраля 2017 года все россияне получили право получить участок земли на Дальнем Востоке. На первом этапе стояла задача, прежде всего, рассказать о самой программе и механизме получения "гектаров". В соответствии с данными ВЦИОМ, в 2017 году 62% россиян знали о программе. Задачи этого года – более подробно рассказать о реализации закона (что люди делают на земле), убедить тех, кто колеблется взять землю, и в целом — увеличить число заявителей на "дальневосточные гектары", — прокомментировал Сергей Нехаев.
Ключевой площадкой для генерации "модной", познавательной и, главное, объективной информации, стал единый портал "На Дальний Восток!" — NaDV.ru. Этот молодой проект, поддержанный полпредством в ДФО и Минвостокразвития России, уже успел заявить о себе интересным контентом, красивой подачей и большим объемом информации про Дальний Восток.
Идея портала, конечно, не нова: собрать на одном сайте разрозненную информацию о макрорегионе. Такие попытки уже были. Разница лишь в том, что у команды NaDV.ru, похоже, это получилось.
— Мы хотели создать не просто "очередной сайт", а полезный инструмент по изучению Дальнего Востока, его возможностей и особенностей, — рассказал руководитель проекта Александр Охрименко. – Поэтому мы ежедневно раскрываем новостную повестку, перерабатывая сотни региональных новостей, регулярно выпускаем красочные статьи о жизни в регионах, пишем о людях. Так через реальные события, явления и лица мы стараемся показать настоящий Дальний Восток. При этом NaDV.ru – не пресловутое "агентство добрых новостей". Мы пишем о том, какой Дальний Востока на самом деле. Очевидно, поэтому аудитория сайта постоянно растет.
Справка: единый сервисно-информационный портал NaDV.ru был запущен в сентябре 2017 года. Сайт состоит из нескольких тематических блоков – информационных, сервисных, а также специальных проектов.
По оценке Дмитрия Шелеста, информационный поток о Дальнем Востоке внутри страны достаточен, но ему необходима корректировка. Прежде всего, уверен эксперт, должен быть выработан системный подход, основанный на целеполагании в реализации стратегий развития Дальнего Востока как единой системы и регионов, образующих его, — как самостоятельных элементов этой системы.
заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ
Автор фото: из личного архива автора
- В качестве примера такого подхода уместно привести ситуацию в Соединенных Штатов во время начала Второй мировой войны. В 1941 году американское общество не очень симпатизировало Советской России и фактически не делало различий между противоборствующими сторонами - фашистской агрессией и обороняющимся советским народом. В силу геополитических причин Франклин Рузвельт, президент США, считал целесообразным вмешаться во Вторую мировую войну. В свою очередь при изоляционистских настроениях большинства американских граждан такой подход был бы равен политическому самоубийству. Только "настоятельная просьба" 32-го президента Соединенных Штатов к американским СМИ и кинематографистам о необходимости разъяснения важности борьбы с фашизмом изменило точку зрения большинства граждан США. Для этого была проделана значительная работа - от ежедневных публикаций до съемок полнометражного документального фильма. Так в рамках единого замысла и стратегии американскому обществу удалось разъяснить необходимость участия в антигитлеровской коалиции.
Не думаю, что российское общество нуждается в столь массированном информационном ликбезе – в целом в Российской Федерации существует консенсус относительно необходимости развития Дальнего Востока. Тем не менее, федеральные и региональные власти должны четко транслировать реализацию стратегии и ее важность не только для ДФО, но и для всего государства, конкретные шаги по этой реализации и изменения в регионах.
Освещение ситуации на Востоке России в зарубежных СМИ должно также рассматриваться системно, но с большим креном в бизнес-аналитику, разъяснению преимуществ инвестирования в дальневосточные проекты и success stories ("истории успеха") зарубежных компаний и иностранных предпринимателей в ДФО.
Без СМИ и президента – не обойтись
Взаимодействие профильных госструктур по развитию Дальнего Востока и СМИ – о важности которого говорил полпред Трутнев в Хабаровске – естественно, имело место и раньше. Во всяком случае, отчет информационного блока "Большого министерства" за 2017 год (имеется в распоряжении редакции) говорит о том, что с таким взаимодействием было все в порядке. Надо только, чтобы оно росло.
— В 2017 году были реализованы совместные информационные продукты с рядом федеральных средств массовой информации — "Комсомольской правдой", МИА "Россия Сегодня", ТАСС, "Интерфаксом", телеканалами "Россия 24" и РБК, радиостанциями "Вести ФМ", "Радио Маяк", "Радио России", — перечисляет Сергей Нехаев. — Общее количество реализованных проектов – 99, их совокупная аудитория составила 300 млн человек.
Также в 2017 году информационная повестка опережающего социально-экономического развития макрорегиона была интегрирована в крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие Дальнего Востока — МедиаСаммит во Владивостоке.
председатель Приморского отделения Союза журналистов России
Автор фото: РИА PrimaMedia
- Я вырос в гарнизоне на Байкало-Амурской магистрали. Как поется в песне, родители строили "путь железный, а короче - БАМ…". Я и сегодня почти наизусть помню этот шлягер очень популярного в свое время вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы". И это только одна песня… На популяризацию этой стройки века работал колоссальный пропагандистский аппарат: от кино и литературы до прессы и эстрады.
Конечно, были созданы все условия для быта и досуга строителей магистрали. Я помню, как родственники с Урала с большими глазами взирали на ломящиеся полки "бамовских" магазинов. Советский Союз был щедр к бамовцам. Мы – обычная семья из пяти человек – каждый год бесплатно летали в отпуск в Прикамье. Но при этом я с детского сада знал, что БАМ – это великая стройка, я гордился тем, что живу на БАМе, пусть даже в очень маленьком поселке, где даже не было улиц. И об этом знала вся страна. И люди ехали не БАМ не только за длинным рублем, а и во многом именно за этим "запахом тайги"…
Именно поэтому пропаганда - в лучшем смысле этого слова! - идеи возрождения Дальнего Востока, пропаганда развития Тихоокеанской России, пропаганда изменений к лучшему на Дальнем Востоке не просто необходима - она жизненно важна! Россияне должны знать о том, что происходит на Дальнем Востоке, потому что Дальний Восток – это действительно территория колоссальных возможностей.
Как мне представляется, проектный информационный офис Минвостокразвития уже проделал серьезную работу в этом направлении. Дальний Восток прочно занял место в общероссийской информационной повестке. Теперь важно не останавливаться – "запах тайги" должен и обязан стать модным.
В планах информационного блока "Большого министерства" на 2018 год много говорится как раз и о переходе количественного роста в качественный. Здесь и увеличение совместных информационных проектов со СМИ (в том числе и с иностранными), повышение цитируемости материалов, и перевод новостей Минвостокразвития и всех профильных институтов развития на ключевые языки стран АТР, и рассылка сообщений в иностранные издания, и многое другое.
Отдельной задачей, которая определена перед информационным блоком руководством Минвостокразвития, — переход от этапа, когда люди просто знают о возможности переехать на Дальний Восток к этапу, когда они уже выбирают регион и принимают решение о переезде. Здесь нужна уже не обобщенная информация, а конкретные инструкции, справки, описание инструментов поддержки, которыми люди могут воспользоваться. Тоже самое касается и инвесторов, в том числе иностранных. Информация про Дальний Восток должна уже не просто создавать положительный благоприятный образ, она должна быть полезной. Полезной для инвестора, для работодателя, для дальневосточника или планирующего переезд в регион.
И отдельной строкой (что тоже интересно) — задача по увеличению до 7,5% доли сообщений о Дальнем Востоке, отражающих деятельность главы государства и федерального правительства, направленную на развитие макрорегиона (в 2017 году роль главы государства была отмечена в 5% всех сообщений о Дальнем Востоке в федеральной информационном потоке и в 30% сообщений, иницированных пресс-службой Минвостокразвития.
заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ
Автор фото: из личного архива автора
- Полагаю, что действующий президент России, как инициатор курса на опережающее развитие Дальнего Востока, исходит из стратегических посылов: ускорение экономического развития России путем интеграции в АТР; социально-экономическая модернизация Востока России за счёт интегративных процессов в Тихоокеанском бассейне; укрепление обороноспособности РФ на восточных рубежах. В чистом виде подобные тезисы интересны разве что для политиков и крупного интернационального бизнеса.
Тем не менее, воздействие имени первого лица государства в продвижении дальневосточных проектов возымеет действие для зарубежных инвесторов. Восприятие Владимира Путина за рубежом как гаранта стабильности в России естественно будет проецироваться и на инициативы по развитию Дальнего Востока. Но опять же, в силу того, что зарубежные инвесторы не имеют достаточной информации в отношении Востока России, они будут в большей степени реагировать на реальные шаги федерального центра в ДФО. Как следствие, инвесторы будут отслеживать конкретные заявления президента РФ в отношении реализуемых программ, экономических зон, производственных кластеров, проектов и др.
Касательно обсуждения темы привлечения трудовых ресурсов, прежде всего, стоит задаться вопросом: куда и зачем привлекать трудовые ресурсы, если с Дальнего Востока по-прежнему идёт отток населения. Соответственно, даже магия президентского имени не дает основания полагать, что такая ситуация изменится в одночасье. Еще раз: сначала необходимо остановить отток местного населения, в том числе созданием рабочих мест и соответствующей инфраструктуры, а затем говорить об увеличении населения за счет приезжих.
Отметим в завершение, что в 2018 году проектный офис "Большого министерства" по информационной работе планирует приступить и к формированию нового инструмента получения обратной связи от населения.
— В этом году нам требуется сосредоточиться на качественном измерении знаний дальневосточников и граждан всей страны о реализации на Дальнем Востоке важных государственных проектов, — комментирует Сергей Нехаев. — Здесь нам в первую очередь необходимо понять насколько люди знают и понимают суть таких проектов, как "Дальневосточный гектар", "Территории опережающего развития", "Свободный порт Владивосток", и другое. И на основании этой обратной связи — откорректировать свою информационную работу в дальнейшем.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
От ИА PrimaMedia отметим, что в обсуждении того, как, зачем и почему нужно (или не нужно) продвигать развитие российского Дальнего Востока в медиа-пространстве, есть и другие мнения.
Философ и социолог, заведующий кафедрой Философии и культурологии ТоГУ, главный редактор журнала «Полития»
Автор фото: Из личного архива эксперта
- Продвижение региона было критически важным в начале XXI столетия, когда негативный и ложный образ полностью заслонил собой подлинный Дальний Восток. Сегодня, в условиях нарастающего силового давления на регион, сохраняющихся высоких и сверхвысоких тарифов, отсутствия реального роста уровня жизни и возможностей для личной активности такое "продвижение" начинает восприниматься населением Дальнего Востока как откровенное издевательство.
С точки зрения жителя региона выходит, что есть две непересекающиеся сущности: замечательный, сказочный и перспективный Дальний Восток (в центральных СМИ и отчетах "Миндаля") и какое-то не вполне понятное и не вполне понятно как там оказавшееся население (там же). Интересы последнего просто игнорируются. Как и его стремление стать субъектом развития собственной территории.
Как следствие, поток "понауехавших" не только не сокращается, но возрастает, приближаясь по интенсивности к первой половине 90-х годов. При этом попытки кем-то заменить этих "неправильных дальневосточников" (мёд у них тоже неправильный) пока терпят фиаско. В силу всего изложенного выше, думаю, что гораздо важнее было бы продвижение макрорегиона среди населения макрорегиона, сопровождающееся хоть какими-то видимыми улучшениями для самих жителей, а не только "ростом макроэкономических показателей".
Думаю также, что упоминания президента РФ в качестве инициатора "поворота на Восток" имеют огромное значение в административных играх конкретного министерства. При этом для реальных инвестиций оно уже не особенно значимо. Сегодня на Дальнем Востоке уже существуют серьезные интересы крупнейших госпредприятий, которые и выступают основными инвесторами. Они не дадут "забыть" про Дальний Восток. Не потому, что хорошие, а потому, что есть интересы.
Политические решения, касающиеся региона, уже приняты. Новые инвестиции, если таковые вообще будут, возникнут не в связи с произнесением правильных ритуальных формул и сакральных имен, а в связи со строительством новых дорог, освоением новых месторождений полезных ископаемых, новых лесных массивов, выходом на новые рынки.
Что же касается новых трудовых ресурсов, то здесь все очень странно. В условиях, когда в отдельных районах региона уровень реальной безработицы приближается к 30%, завоз каких-то новых "трудовых ресурсов" выглядит несколько странно.
Единственное разумное объяснение подобного стремления – дешевизна низкоквалифицированной рабочей силы извне (гастарбайтеров). Они соглашаются работать за такую сумму, за которую дальневосточники не хотели бы продавать свою рабочую силу. Но для привлечения этих трудовых ресурсов нет нужды в каких-то программах. Достаточно просто рабочих мест и регулярно выплачиваемой зарплаты. При этом стоит посмотреть, не будет ли это сиюминутное благо огромной бедой для жителей региона уже в среднесрочной перспективе.
На мой взгляд - взгляд не столько ученого, сколько жителя Дальнего Востока - информационный поток о Дальнем Востоке, который сегодня формируется в федеральных СМИ, не то чтобы достаточен или избыточен - он является форменным издевательством над населением. Все чаще ощущаю нарастающую шизофрению: "картинка" из федеральных СМИ и "картинк" за окном вступают в принципиальное противоречие друг с другом.
Сегодня критически важно хоть как-то примирить эти "картинки" между собой, объяснить дальневосточникам, какое отношение имеют те сказочные картины, которые рисуют профессиональные (и даже высокопрофессиональные) сказочники, к тем местам, где мы живем. Дальневосточники любят свою землю. И я не исключение. Мне неприятно, когда о Дальнем Востоке говорят плохо, но еще неприятнее, когда мои друзья из Казани, Ульяновска, Новосибирска или Твери рассказывают мне, как я, дальневосточник, хожу по золоту, а сверху на меня падает денежный дождь. Увы, эти почвы и эти осадки не особенно часты в нашей местности.
главный редактор "Новой газеты во Владивостоке"
Автор фото: РИА PrimaMedia
- Я плохо верю в то, что человек из Рязанской, Воронежской или Липецкой области вдруг внезапно сорвется всей семьей и переедет на Дальний Восток жить и работать . Сперва приедет как турист, сперва прочтет огромное количество материалов, будет долго анализировать - ради чего ехать.
Наша задача сегодня – ничего не скрывать, потому что это бессмысленно. Но рассказывать надо не только об одних проблемах, но и о методах их решения. И еще очень важный момент: мы можем спекулировать – именно так! – на абсолютной уникальности региона. Если говорить о себе, я, когда был моложе, предпочитал за границу ездить в отпуск. А в последние годы – это Камчатка, это Курилы, которые я не знаю, но очень хочу узнать. На Южных Курилах есть заповедник "Курильский", и они получают огромное количество запросов со всей страны – "Как к вам приехать?" Тысячи, десятки тысяч людей интересуются Дальним Востоком.
Потому что сказать сегодня, что я был в Париже, в Лондоне, в Риме – это ни о чем. А сказать, что я был на Кунашире, поднимался на вулкан Тятя, купался в горячих источниках на Камчатке, прошел экологической тропой в Сихоте-Алинском заповеднике в Приморье – это то, что нужно.