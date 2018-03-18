Какому тренду в продвижении Дальнего Востока дал отмашку президент

Маяк. Фото: ИА PrimaMedia

Официальные заявления, оценки экспертов и работа специалистов – в материале ИА PrimaMedia

18 марта, PrimaMedia. Выступая 1 марта с посланием к Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин не стал делать особых акцентов на развитии российского Дальнего Востока, ограничившись, казалось бы, лишь подтверждением того, что это развитие будет продолжено.

"Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось", — заявил президент, ранее, напомним, выдвинувший тезис о том, что развитие Дальнего Востока — приоритет для страны на весь XXI век.

Вкупе же с другим предложением главы государства – о масштабном пространственном развитии страны – лаконичное "чтобы люди жили здесь комфортно" может говорить об официальной смене парадигмы и в процессе медийного освещении того, как и чем живет сегодня Восток России. По мнению редакции ИА PrimaMedia, новый тренд вызревал достаточно давно, и подтверждения этому – в следующем материале.

Экономика опередила ментальность

Судя по всему, жизнь привнесла в реализацию "дальневосточного приоритета" новые аспекты, связанные, как можно предположить, с необходимостью, с одной стороны, остановить отток населения из регионов ДФО, а с другой – увеличить количество переезжающих сюда граждан.

"Чем больше люди по всей стране узнают о возможностях Дальнего Востока, о новой экономической политике, которая реализуется здесь, тем лучше для всех. Роль СМИ в формировании имиджа Дальнего Востока, в изменении ментальности людей очень велика, — с таким призывом обратился к участникам Дальневосточного медиафорума (Хабаровск, 26-27 февраля) полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. — Причем экономика намного быстрей меняется, чем образ Дальнего Востока, сложившийся у наших граждан. Я, например, точно знаю, что Дальний Восток – это место, где строятся новые заводы, стадионы, больницы, дома, что здесь – будущее страны. Но донести до людей этот образ региона без СМИ мы не сможем".

Обращаясь к журналистам, полпред попросил поддержать на телевидении, радио, интернете и в газетах реализуемую на Дальнем Востоке новую экономическую и социальную политику развития территории.

С новым трендом популяризации Дальнего Востока и тех масштабных изменений, которые здесь происходят, согласен и известный российский политолог и экономист, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

"Дальний Восток должен быть модным — и будет им. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Нельзя из Москвы это придумать. Должны заняться идеей такие люди, как вы – неравнодушные к проблемам Дальнего Востока журналисты, ученые, профильные ведомства", — отметил Караганов в ходе недавней беседы с корр. медиахолдинга PrimaMedia.

Новое время – новые тренды

Профильные ведомства в 2017 году, как представляется, приложили немало усилий для того, чтобы Дальний Восток, по выражению того же Сергея Караганова, наконец-то стал "частью нашего сознания".

Как сообщил ИА PrimaMedia заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Сергей Нехаев (да-да, экс-вице-губернатор Приморья), минувший год показал хороший рост количества позитивных сообщений о Дальнем Востоке в общефедеральной информационной повестке — на 780 тысяч материалов. Таким образом, в 2017 году в российских СМИ вышло более 3,2 млн сообщений про новую экономическую политику на Дальнем Востоке. Это составляет 4,8% от всего информационного потока страны (в 2016 году эта доля составила чуть менее 4%).

Задачи на 2018 год – не менее амбициозны. По словам Сергея Нехаева, целевой показатель – 4 млн позитивных сообщений о Дальнем Востоке и доля "дальневосточной тематики" в общефедеральной информационной повестке должна уже составлять не меньше чем 5,5%.

Следует отметить, что в 2017 году информационная работа в госструктурах по развитию Дальнего Востока полностью перешла в формат функционального проектного офиса, в который включены специалисты по информационной работе Минвостокразвития, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем востоке, Корпорации развития Дальнего Востока и Общественного совета Минвостокразвития.

— Цель нашей совместной работы состоит в том, чтобы положительно про Дальний Восток в средствах массовой информации говорили больше, чтобы люди больше знали и понимали, какие изменения сегодня идут здесь, максимально полно рассказывать об утвержденном президентом страны государственным курсе по развитию Дальнего Востока, конкретных решениях принимаемых для развития территории и создания комфортных условий для жизни, — говорит Сергей Нехаев, который не только курирует сегодня работу информационного проектного офиса, но и, по сути, является его "отцом-основателем".

Одна из приоритетных задач проектного информационного офиса, по словам Нехаева, — формирование у жителей страны и международного сообщества единого образа Дальнего Востока как территории приоритетного, опережающего развития всех сфер: от экономики до культуры. Такую задачу, уточняет Нехаев, перед проектным офисом поставил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

— В 2017 году мы проводили активную работу по информационному сопровождению программы "Дальневосточный гектар". Впервые в нашей стране с 1 февраля 2017 года все россияне получили право получить участок земли на Дальнем Востоке. На первом этапе стояла задача, прежде всего, рассказать о самой программе и механизме получения "гектаров". В соответствии с данными ВЦИОМ, в 2017 году 62% россиян знали о программе. Задачи этого года – более подробно рассказать о реализации закона (что люди делают на земле), убедить тех, кто колеблется взять землю, и в целом — увеличить число заявителей на "дальневосточные гектары", — прокомментировал Сергей Нехаев.

Ключевой площадкой для генерации "модной", познавательной и, главное, объективной информации, стал единый портал "На Дальний Восток!" — NaDV.ru. Этот молодой проект, поддержанный полпредством в ДФО и Минвостокразвития России, уже успел заявить о себе интересным контентом, красивой подачей и большим объемом информации про Дальний Восток.

Идея портала, конечно, не нова: собрать на одном сайте разрозненную информацию о макрорегионе. Такие попытки уже были. Разница лишь в том, что у команды NaDV.ru, похоже, это получилось.

— Мы хотели создать не просто "очередной сайт", а полезный инструмент по изучению Дальнего Востока, его возможностей и особенностей, — рассказал руководитель проекта Александр Охрименко. – Поэтому мы ежедневно раскрываем новостную повестку, перерабатывая сотни региональных новостей, регулярно выпускаем красочные статьи о жизни в регионах, пишем о людях. Так через реальные события, явления и лица мы стараемся показать настоящий Дальний Восток. При этом NaDV.ru – не пресловутое "агентство добрых новостей". Мы пишем о том, какой Дальний Востока на самом деле. Очевидно, поэтому аудитория сайта постоянно растет.

Справка: единый сервисно-информационный портал NaDV.ru был запущен в сентябре 2017 года. Сайт состоит из нескольких тематических блоков – информационных, сервисных, а также специальных проектов.

По оценке Дмитрия Шелеста, информационный поток о Дальнем Востоке внутри страны достаточен, но ему необходима корректировка. Прежде всего, уверен эксперт, должен быть выработан системный подход, основанный на целеполагании в реализации стратегий развития Дальнего Востока как единой системы и регионов, образующих его, — как самостоятельных элементов этой системы.

Без СМИ и президента – не обойтись

Взаимодействие профильных госструктур по развитию Дальнего Востока и СМИ – о важности которого говорил полпред Трутнев в Хабаровске – естественно, имело место и раньше. Во всяком случае, отчет информационного блока "Большого министерства" за 2017 год (имеется в распоряжении редакции) говорит о том, что с таким взаимодействием было все в порядке. Надо только, чтобы оно росло.

— В 2017 году были реализованы совместные информационные продукты с рядом федеральных средств массовой информации — "Комсомольской правдой", МИА "Россия Сегодня", ТАСС, "Интерфаксом", телеканалами "Россия 24" и РБК, радиостанциями "Вести ФМ", "Радио Маяк", "Радио России", — перечисляет Сергей Нехаев. — Общее количество реализованных проектов – 99, их совокупная аудитория составила 300 млн человек.

Также в 2017 году информационная повестка опережающего социально-экономического развития макрорегиона была интегрирована в крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие Дальнего Востока — МедиаСаммит во Владивостоке.

В планах информационного блока "Большого министерства" на 2018 год много говорится как раз и о переходе количественного роста в качественный. Здесь и увеличение совместных информационных проектов со СМИ (в том числе и с иностранными), повышение цитируемости материалов, и перевод новостей Минвостокразвития и всех профильных институтов развития на ключевые языки стран АТР, и рассылка сообщений в иностранные издания, и многое другое.

Отдельной задачей, которая определена перед информационным блоком руководством Минвостокразвития, — переход от этапа, когда люди просто знают о возможности переехать на Дальний Восток к этапу, когда они уже выбирают регион и принимают решение о переезде. Здесь нужна уже не обобщенная информация, а конкретные инструкции, справки, описание инструментов поддержки, которыми люди могут воспользоваться. Тоже самое касается и инвесторов, в том числе иностранных. Информация про Дальний Восток должна уже не просто создавать положительный благоприятный образ, она должна быть полезной. Полезной для инвестора, для работодателя, для дальневосточника или планирующего переезд в регион.

И отдельной строкой (что тоже интересно) — задача по увеличению до 7,5% доли сообщений о Дальнем Востоке, отражающих деятельность главы государства и федерального правительства, направленную на развитие макрорегиона (в 2017 году роль главы государства была отмечена в 5% всех сообщений о Дальнем Востоке в федеральной информационном потоке и в 30% сообщений, иницированных пресс-службой Минвостокразвития.

Отметим в завершение, что в 2018 году проектный офис "Большого министерства" по информационной работе планирует приступить и к формированию нового инструмента получения обратной связи от населения.

— В этом году нам требуется сосредоточиться на качественном измерении знаний дальневосточников и граждан всей страны о реализации на Дальнем Востоке важных государственных проектов, — комментирует Сергей Нехаев. — Здесь нам в первую очередь необходимо понять насколько люди знают и понимают суть таких проектов, как "Дальневосточный гектар", "Территории опережающего развития", "Свободный порт Владивосток", и другое. И на основании этой обратной связи — откорректировать свою информационную работу в дальнейшем.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

От ИА PrimaMedia отметим, что в обсуждении того, как, зачем и почему нужно (или не нужно) продвигать развитие российского Дальнего Востока в медиа-пространстве, есть и другие мнения.