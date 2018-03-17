ПриморьеВыбирает: жители края делятся фото с избирательных участков на выборах президента

18 марта, PrimaMedia. Жители Приморья, уже проголосовавшие на выборах президента РФ, активно делятся фотографиями и сэлфи с избирательных участков в социальных сетях. Один из главных хэштегов, которые люди оставляют в подписи к фото — #ПриморьеВыбирает. Проголосовать жители Приморского края приходят целыми семьями и с маленькими детьми, сообщает ИА PrimaMedia.
Вероятно, такая "цифровая" активность избирателей вызвана фотоконкурсом "Приморье выбирает", который проходит в день выборов президента РФ в 14 муниципальных образованиях Приморья. Жители края могут выиграть планшеты, смартфоны и другую технику за селфи на избирательном участке. Организатором выступила Молодежная организация "Мы едины".
Люди оставляют комментарии к фото:
"Наша семья уже проголосовала, а вы? Сделали свой выбор".
"Мой выбор сделан".
"Всем доброе утро! Привет с избирательного участка!Пора просыпаться и выбрать руководителя государства".