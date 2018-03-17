ПриморьеВыбирает: жители края делятся фото с избирательных участков на выборах президента

Фотокорр. ИА PrimaMedia сделала сэлфи на избирательном участке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Голосовать люди приходят целыми семьями и с маленькими детьми (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Жители Приморья, уже проголосовавшие на выборах президента РФ, активно делятся фотографиями и сэлфи с избирательных участков в социальных сетях. Один из главных хэштегов, которые люди оставляют в подписи к фото — #ПриморьеВыбирает. Проголосовать жители Приморского края приходят целыми семьями и с маленькими детьми, сообщает ИА PrimaMedia.

Вероятно, такая "цифровая" активность избирателей вызвана фотоконкурсом "Приморье выбирает", который проходит в день выборов президента РФ в 14 муниципальных образованиях Приморья. Жители края могут выиграть планшеты, смартфоны и другую технику за селфи на избирательном участке. Организатором выступила Молодежная организация "Мы едины".

Люди оставляют комментарии к фото:

"Наша семья уже проголосовала, а вы? Сделали свой выбор".

"Мой выбор сделан".

"Всем доброе утро! Привет с избирательного участка!Пора просыпаться и выбрать руководителя государства".

Публикация от TatiTaTa (@tatitata92) 17 Мар 2018 в 4:55 PDT

Публикация от Светлана Агафонова (@svetilnik_foto) 17 Мар 2018 в 5:11 PDT

Публикация от @i_sofya 17 Мар 2018 в 6:38 PDT

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Публикация от Сергей Владимирович (@sergey_vladimirovich1307) 17 Мар 2018 в 5:00 PDT

Публикация от rusya_13 (@rusichka_5ka) 17 Мар 2018 в 5:32 PDT

Публикация от Veronya (@veronikakylik) 17 Мар 2018 в 5:37 PDT