Мэр Владивостока проголосовал на выборах президента РФ. Фото: пресс-служба мэрии
#ВыборыПрезидентаРФ

Мэр Владивостока проголосовал на выборах президента РФ

Также Виталий Веркеенко принял участие в голосовании по проекту «Комфортная городская среда»

18 марта, PrimaMedia. Виталий Веркеенко принял участие в выборах президента Российской Федерации сегодня, 18 марта. Глава Владивостока выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 504 в гимназии №1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На выборы глава города прибыл всей семьей, отметив, что важно с детства показывать пример активной гражданской позиции.

"Право выбора и ответственность за принятые решения – неразделимы. Сегодня мы делаем один из самых важных выборов в своей жизни, который определит нашу жизнь на ближайшие шесть лет. Принять участие в нем – долг каждого гражданина России", — отметил Виталий Веркеенко.

Участок в гимназии №1 на улице Нерчинской, 32 глава города выбрал неслучайно: он выпускник 75-й школы, которую несколько лет назад объединили с гимназией.

"Голосовал за будущее, вспоминая прошлое. Школьные годы и дорогих учителей. Хотел показать детям любимую школу, Артему скоро в первый класс", — добавил глава Владивостока.

Также Виталий Веркеенко принял участие в голосовании по проекту "Комфортная городская среда", где представлены 12 общественных территорий города, и в школьном референдуме. Выбрать понравившиеся дизайн-проекты городских зон отдыха можно в 55 школах Владивостока, вне зависимости от места проживания.

Высказать свое мнение по поводу даты начала учебного года и замены бумажных дневников на электронные – в 76 учебных заведениях краевого центра.

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