Наблюдатели Грудинина устроили истерику на УИКах в Приморье из-за его зарубежных счетов

Наблюдателей кандидата от КПРФ Павла Грудинина возмутила информация о зарубежных счетах. Фото: ИА PrimaMedia

В крайизбиркоме заявляют, что размещение информации о "скрытых" зарубежных счетах кандидата - обязательно (ВИДЕО)

18 марта, PrimaMedia. Наблюдатели кандидата от КПРФ Павла Грудинина устроили истерику на участках из-за того, что на информационных стендах была размещена информация об имеющихся у Грудинина зарубежных счетах. Этот факт возмутил, например, Никиту Гиталенко, который доказывал председателю УИК, что так делать нельзя, очень эмоционально. Это удалось запечатлеть корр. ИА PrimaMedia.

Зампред Избирательной комиссии Приморья Лариса Орлова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию. По ее словам, жалобы поступают, но письменных пока нет. Вместе с тем, размещение уточненных данных по декларациям — это требование закона. Г-н Грудинин подал в ЦИК РФ при выдвижении не полную информацию. В дальнейшем сведения были уточнены, были выявлены зарубежные счета кандидата от КПРФ. Как говорит Орлова, это обязанность избиркома — разместить "раздатку" о выявлении недостоверной информации на участках.

"Наблюдатели посчитали, что это необязательное требование закона. Позиция Избирательной комиссии Приморского края заключается в том, что требование закона нужно исполнять", — сказала Лариса Орлова.

На участках в Приморье размещена информация о зарубежных счетах Павла Грудинина как в обычном формате, так и для слабовидящих.