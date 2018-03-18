Политологи о явке в Приморье: Выборы можно назвать эталонными

Выборы в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Мнениями поделились Павел Наливайко, Сергей Гребенюк, Александр Шемелев и Андрей Калачинский

18 марта, PrimaMedia. До закрытия избирательных участков в Приморском крае остается еще несколько часов, однако эксперты уже комментируют промежуточные результаты, делая акцент на положительной тенденции по явке и отсутствию громких нарушений, сообщает ИА PrimaMedia.

Директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко:

"Явка на 12 часов показывает, что Приморье голосует лучше, чем в 2012 году. Динамика в пределах пяти процентов. В абсолютных показателях это порядка 400 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что достаточно хорошо голосует Владивостоке, почти 100 тысяч жителей приморской столицы на 12 часов уже проголосовали, это так же положительная динамика по сравнению с 2012 годом. Результат закономерен, потому что государство в рамках этой избирательной кампании сделало акцент на повышение явки, на вовлечение избирателей, населения в политическую жизнь государства. И действительно, это дает свой эффект, и уже сейчас мы видим результаты. Думаю, что процент будет расти. Уже сейчас Приморье в абсолютных показателях в лидерах по Дальнему Востоку.

Видим, что есть попытки спровоцировать население на эмоции. В социальных сетях публикуются те или иные материалы о вбросах. Пока официальных подтверждений не было. Фоном в рамках подготовки к единому дню голосования уже были разоблачены потенциальные провокаторы, и это, думаю, продолжение тех процессов, которые они пытались запустить. Нужно отметить .что эта кампания значительно отличается от той, что была в 2012 году. Протестных акций по регионам практически не было. Люди решали свои проблемы в законном порядке. И было время ознакомиться с программами кандидатов. Думаю, единый день голосования пройдет в спокойном режиме. Все условия предоставлены, чтобы можно было спокойно проголосовать. Следим за ситуацией".

Политолог Сергей Гребенюк:

"Нынешняя тенденция говорит о том, что политическая система в стране в целом показывает свою состоятельность. Раньше такие показатели без масштабных акций были немыслимы, а сейчас удалось мобилизовать людей только с помощью информационной кампании и информирования о важности выборов. Государство качественно обеспечило информационный бэкграунд кампании, не скатываясь в агитацию. Это и показатель работы краевой администрации, глав муниципальных образований, всех тех людей, кто был ответственен за информирование.

Отмечу, Что кампания проходит достаточно спокойно. Есть борьба, есть интрига, нет большого количества черного пиара, компроматов. В принципе, эту кампанию можно назвать в чем-то эталонной".

Политический консультант, бывший вице-губернатор Приморского края Александр Шемелев:

"Стоит отметить усилия властей. Судя по сегодняшним данным, у них получилось. Я лично ходил голосовать — на один из участков в Ленинском районе, по прописке. И в сравнении с выборами шестилетней давности ощущения другие, на участках если не столпотворение, то очень высокая активность. Одни голосуют на школьном референдуме, другие — на голосовании по благоустройству городской среды. Достаточно много молодых людей. И в общем и целом комиссии если не зашиваются, то испытывают достаточно серьезную нагрузку. И пока с ней в целом справляются.

Помимо явки стоит отметить отсутствие каких-либо громких нарушений. Регион пока ничем не "прославился", к счастью. Вопросы, несомненно, возникают. Но они касаются технических моментов и не ставят под сомнение законность волеизъявления. Вот, например, избиратели в Ленинском районе требовали видоизменить информационный стенд, о чем уже СМИ, в принципе, писали. В основном властям удалось установить атмосферу праздника на части избирательных участков. Население на это отреагировало. Итог мы пока не знаем какой будет на 20.00. То, что идем с превышением 2012 года, меня лично радует.

В относительных цифрах по ДФО мы в лидерах, но не будем забывать, что мы самый крупный регион. Но опять-таки, надо трезво отдавать отчет, что политические традиции в Приморье никогда не были связаны со сверхвысокой явкой. Наш регион характеризовался низкой явкой на всех видах выборов. То, что сегодня происходит, наше экспертное сообщество радует".

Журналист Андрей Калачинский:

"Местные власти проводят мероприятия, торговля продуктами... На самом деле, мне кажется, что люди пришли голосовать не на школьный референдум, не за лучший проект. Они пришли голосовать за президента, такое сложилось впечатление. В этом году появление в списках двух фигур — Грудинина и Собчак — позволили людям разнообразить свои предпочтения. Политическая активность в этом году была выше.

Единственное, не соглашусь с "атмосферой праздника". В советское время эту атмосферу создавали музыкой и песнями, сегодня подходящих песен почти нет. И люди, которых я сегодня видел на избирательных участках, особенно рано утром, были, в основном, серьезными".

Напомним, 18 марта в Приморье открылось 1325 стационарных избирательных участков, работают на них более 10 тысяч человек. Всего в крае зарегистрировано 1 466 599 избирателей. Для удобства волеизъявителей перед выборами президента был апробирован новый порядок включения граждан в списки избирателей. Более 55 тысяч приморцев подали заявления о голосовании не по прописке. Как проходят выборы президента России в Приморском крае, рассказывают корреспонденты ИА PrimaMedia в режиме онлайн.