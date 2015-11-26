Владивосток выбирает президента РФ

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Владивосток выбирает президента РФ

#ВыборыПрезидентаРФ

18 марта, PrimaMedia. Жители Владивостока с самого утра активно голосуют на выборах президента РФ. По состоянию на 15.00 явка в столице Приморья, по некоторым данным, составила 37,6%, ровно столько же, сколько и в 2012 году. Фотокорр. ИА PrimaMedia прошелся по участкам, чтобы зафиксировать активность избирателей.

Часть участков оборудована КОИБами. КОИБ представляет собой аппаратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчёт голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством. Например, на подключенный к нему принтер может выводиться протокол избирательной комиссии.

Наблюдатели кандидата от КПРФ Павла Грудинина устроили истерику на участках из-за того, что на информационных стендах была размещена информация об имеющихся у Грудинина зарубежных счетах. Этот факт возмутил, например, Никиту Гиталенко, который доказывал председателю УИК, что так делать нельзя, очень эмоционально. Это удалось запечатлеть корр. ИА PrimaMedia.

В целом голосование во Владивостоке проходит спокойно.

По словам члена Крайизбиркома Виктора Васильевича Ревы, пока нет серьезных замечаний и жалоб ни от избирателей, ни от организаторов. На некоторых участках скапливается большое количество людей, в основном из-за того, что приходят организованные группы — курсанты, студенты и так далее.

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