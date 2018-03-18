Полиция Приморья разбирается в ДТП, где пострадал сотрудник ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia

Полиция Приморья разбирается в ДТП, где пострадал инспектор ГИБДД

Происшествие случилось, когда сотрудник проверял документы

18 марта, PrimaMedia. В Приморье проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. Происшествие случилось, когда сотрудник ГИБДД проверял документы. Инспектор Госавтоинспекции получил множественные травмы и был госпитализирован, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 721 км автодороги А-370 "Уссури".

Установлено, что 17 марта в 22.15 на освещенном участке федеральной автодороги А-370 "Уссури" по направлению в город Владивосток сотрудники Госавтоинспекции на обочине дороги остановили автомашину Мицубиси Делика с прицепом. Во время проверки документов в заднюю часть прицепа на большой скорости въехала автомашина Субару Форестер, после чего Субару наехал на стоящего рядом инспектора ДПС.

Водитель Субару Форестер не имел при себе документов на транспортное средство, а также на право управления им.

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