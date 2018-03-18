Путин проголосовал в Москве на выборах президента. Фото: pixabay.com

Приморцы увидели, как Путин сделал это (ВИДЕО)

Президент не стал изменять сложившейся традиции и поступил ожидаемо

18 марта, PrimaMedia. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин проголосовал на президентских выборах. Жители Приморья активно смотрят виедоролик с процессе голосования действующего главы государства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Интерфакс.

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Путин не стал изменять сложившейся традиции: как и на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах, он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151.

Как и раньше, доступ избирателей на участок во время посещения его главой государства не перекрывался. Президент прибыл на участок около 9.30 утра. Так рано на избирательный участок он еще не приезжал.

Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, глава государства опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оборудован участок.

За голосованием Путина можно было наблюдать на сайте www.nashvybor2018.ru, где осуществляется видеотрансляция со всех избирательных участков.

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